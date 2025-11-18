17日午後、見附市の国道で停車中のトラックに路線バスが追突し、さらにその後ろからトレーラーが追突する事故がありました。この事故でトラックの運転手が軽いケガをしました。



事故があったのは、見附市坂井町の国道8号で千把野南交差点と坂井北交差点の間です。午後3時半前、赤信号で停車中の40代男性が運転するトラックに60代男性が運転する路線バスが追突。さらに、その後ろから40代男性が運転するトレーラーが止まりきれずに追突しました。



この事故でトラックの運転手が肩を痛め軽傷です。路線バスには運転手のほかに乗客はいなかったということです。警察は、事故の原因を調べています。