グリップ力と耐久性を追求！ヨガワークス SADHANA「サダナ・コア 5mm」

ヨガワークスが、プロユースブランド「SADHANA(サダナ)」の最新作「サダナ・コア 5mm」を全国発売します。

3年の開発期間をかけて誕生した「一生モノのヨガマット」をコンセプトにした一枚です。

2025年9月開催のヨガフェスタ横浜での先行発売では、1,000名以上のインストラクターやヨガ愛好家から「安定感が圧倒的」「指導中でもブレない安心感」と高い評価を獲得しました。

ヨガワークス SADHANA「サダナ・コア 5mm」

価格：13,200円(税込)

サイズ：約183×66cm

厚さ：5mm

重量：約2.3kg

販売場所：全国のスタジオおよび取扱店舗、ヨガワークス本店ECサイトなど

ヨガワークスは「一流の職人は一流の道具を揃える」という信念のもと、プロ講師が安心して使えるマットを目指して「サダナ」ブランドを展開しています。

「サダナ・コア」は、世界中から理想の素材と製造パートナーを探し求め、3年の歳月をかけて“高品質×適正価格”を追求して誕生しました。

プロユースを前提としたシリーズの中でも“コア＝自分自身の内側への意識”を大事にした一枚です。

プロの現場に応える「3つの信頼性能」

「サダナ・コア」は、プロの現場で求められる3つの信頼性能にこだわり抜いています。

1. 抜群のグリップ力

表面には細やかなテクスチャ加工が施されています。

これにより、汗をかいても滑りにくく、アジャストポーズ時の安定性を確保します。

2. 高耐久フォーム構造

毎日のクラス使用にも耐える圧縮密度を実現しています。

長期間の使用でもへたりにくい構造設計が特長です。

3. 適度なクッション性(5mm厚)

5mmの厚さが、床の感覚を損なうことなく、関節への負担を軽減します。

立位・座位・逆転など、あらゆるスタイルに対応可能です。

空間に調和するカラーラインナップ

カラーは「ヨガをする空間も美しく」をテーマに、スタジオの雰囲気やブランドカラーに合わせて選べる全6色を展開します。

ヨガフェスタで一番人気だった「サンドグレージュ」のほか、「インディゴネイビー」「テラコッタオレンジ」「エスプレッソブラウン」「ラグーンターコイズ」、そして新色の「フォレストグリーン」がラインナップされます。

スタジオ導入サポート＆名入れ刻印サービス

ヨガワークスでは、スタジオ設備用として複数枚の導入相談も受け付けています。

1週間無料で試せるモニター制度も用意されています。

また、ヨガワークス本店ECサイト限定で、ヨガフェスタでも好評だったレーザー刻印による名入れサービスも実施予定です。

ロゴや名前を印字することで、「自分だけの特別な一枚」にできます。

指導者や、本気でヨガに向き合う人のための“一生モノ”のヨガマットです☆

ヨガワークス SADHANA「サダナ・コア 5mm」の紹介でした。

