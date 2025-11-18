18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数152、値下がり銘柄数407と、値下がりが優勢だった。



個別では免疫生物研究所<4570>がストップ高。クラウドワークス<3900>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、博展<2173>、技術承継機構<319A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、日本動物高度医療センター<6039>など7銘柄は年初来高値を更新。Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>、モンスターラボ<5255>、シルバーエッグ・テクノロジー<3961>、スマレジ<4431>、ｋｕｂｅｌｌ<4448>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>が一時ストップ安と急落した。ＲＯＸＸ<241A>、アスカネット<2438>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ＴＭＨ<280A>、インフォメティス<281A>など39銘柄は年初来安値を更新。ＴＨＥＣＯＯ<4255>、ユーソナー<431A>、Ａｉロボティクス<247A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

