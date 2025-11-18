ETF売買代金ランキング＝18日前引け
18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 117050 50.9 41820
２. <1357> 日経Ｄインバ 18666 12.2 6159
３. <1321> 野村日経平均 12492 136.2 51290
４. <1360> 日経ベア２ 10499 -23.1 151.3
５. <1458> 楽天Ｗブル 9486 61.3 49590
６. <1579> 日経ブル２ 8281 45.8 449.8
７. <1540> 純金信託 6543 -33.6 19270
８. <1568> ＴＰＸブル 4160 -9.7 671.2
９. <1308> 上場東証指数 3747 467.7 3416
10. <1306> 野村東証指数 3136 124.5 3458.0
11. <2644> ＧＸ半導日株 2508 -19.0 2382
12. <1459> 楽天Ｗベア 1968 20.3 248
13. <1320> ｉＦ日経年１ 1957 141.6 51090
14. <1330> 上場日経平均 1858 123.6 51340
15. <1329> ｉＳ日経 1814 50.2 5140
16. <1571> 日経インバ 1348 493.8 426
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1331 129.9 64170
18. <2036> 金先物Ｗブル 1235 -29.6 154800
19. <1328> 野村金連動 1220 52.1 14900
20. <314A> ｉＳゴールド 1134 10.2 296.4
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 973 12.1 728.1
22. <1655> ｉＳ米国株 927 8.2 748.1
23. <1542> 純銀信託 884 -32.3 22595
24. <1358> 上場日経２倍 871 78.5 79210
25. <200A> 野村日半導 846 -10.4 2232
26. <2244> ＧＸＵテック 810 83.3 3042
27. <2569> 上場ＮＱヘ有 799 408.9 3716
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 743 28.1 2335
29. <1346> ＭＸ２２５ 720 32.4 51320
30. <1489> 日経高配５０ 670 11.9 2682
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 656 58.5 340.4
32. <1545> 野村ナスＨ無 596 -21.1 38940
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ 557 3.7 2151.0
34. <1348> ＭＸトピクス 516 276.6 3445
35. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 506 82.7 154
36. <1326> ＳＰＤＲ 478 -50.7 57570
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 450 -15.3 1107
38. <1398> ＳＭＤリート 430 22.5 2055.0
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 429 12.6 57640
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ 389 65.5 51730
41. <2631> ＭＸナスダク 382 144.9 27625
42. <1631> 野村銀行１７ 363 236.1 25895
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 360 634.7 363.1
44. <1615> 野村東証銀行 357 -53.6 482.5
45. <2559> ＭＸ全世界株 346 32.1 25245
46. <1678> 野村インド株 316 135.8 359.7
47. <1580> 日経ベア 305 301.3 1132.5
48. <2243> ＧＸ半導体 280 9.4 2481
49. <1547> 上場ＳＰ５百 258 58.3 11320
50. <2516> 東証グロース 248 -28.5 542.9
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
