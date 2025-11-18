　18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　117050　　　50.9　　　 41820
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 18666　　　12.2　　　　6159
３. <1321> 野村日経平均　　 12492　　 136.2　　　 51290
４. <1360> 日経ベア２　　　 10499　　 -23.1　　　 151.3
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9486　　　61.3　　　 49590
６. <1579> 日経ブル２　　　　8281　　　45.8　　　 449.8
７. <1540> 純金信託　　　　　6543　　 -33.6　　　 19270
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　4160　　　-9.7　　　 671.2
９. <1308> 上場東証指数　　　3747　　 467.7　　　　3416
10. <1306> 野村東証指数　　　3136　　 124.5　　　3458.0
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2508　　 -19.0　　　　2382
12. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1968　　　20.3　　　　 248
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　1957　　 141.6　　　 51090
14. <1330> 上場日経平均　　　1858　　 123.6　　　 51340
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　1814　　　50.2　　　　5140
16. <1571> 日経インバ　　　　1348　　 493.8　　　　 426
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1331　　 129.9　　　 64170
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　1235　　 -29.6　　　154800
19. <1328> 野村金連動　　　　1220　　　52.1　　　 14900
20. <314A> ｉＳゴールド　　　1134　　　10.2　　　 296.4
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 973　　　12.1　　　 728.1
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　 927　　　 8.2　　　 748.1
23. <1542> 純銀信託　　　　　 884　　 -32.3　　　 22595
24. <1358> 上場日経２倍　　　 871　　　78.5　　　 79210
25. <200A> 野村日半導　　　　 846　　 -10.4　　　　2232
26. <2244> ＧＸＵテック　　　 810　　　83.3　　　　3042
27. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 799　　 408.9　　　　3716
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 743　　　28.1　　　　2335
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　 720　　　32.4　　　 51320
30. <1489> 日経高配５０　　　 670　　　11.9　　　　2682
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 656　　　58.5　　　 340.4
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 596　　 -21.1　　　 38940
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 557　　　 3.7　　　2151.0
34. <1348> ＭＸトピクス　　　 516　　 276.6　　　　3445
35. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 506　　　82.7　　　　 154
36. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 478　　 -50.7　　　 57570
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 450　　 -15.3　　　　1107
38. <1398> ＳＭＤリート　　　 430　　　22.5　　　2055.0
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 429　　　12.6　　　 57640
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 389　　　65.5　　　 51730
41. <2631> ＭＸナスダク　　　 382　　 144.9　　　 27625
42. <1631> 野村銀行１７　　　 363　　 236.1　　　 25895
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 360　　 634.7　　　 363.1
44. <1615> 野村東証銀行　　　 357　　 -53.6　　　 482.5
45. <2559> ＭＸ全世界株　　　 346　　　32.1　　　 25245
46. <1678> 野村インド株　　　 316　　 135.8　　　 359.7
47. <1580> 日経ベア　　　　　 305　　 301.3　　　1132.5
48. <2243> ＧＸ半導体　　　　 280　　　 9.4　　　　2481
49. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 258　　　58.3　　　 11320
50. <2516> 東証グロース　　　 248　　 -28.5　　　 542.9
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース