世界のプレイヤーが信頼する本格的なギアがラインナップ！Brook Gaming「Street Fighter League Pro」スポンサー就任記念ブラックフライデー

Brook Gamingが、「Street Fighter League Pro」のスポンサー就任を記念し、ブラックフライデーキャンペーンを2025年11月21日(金)から12月1日(月)の期間で開催します。

競技シーンを支えるBROOKの代表製品が最大20％OFFとなる、格闘ゲームプレイヤー必見のキャンペーンです。

世界のプレイヤーが信頼する本格的なギアがラインナップします。

Brook Gaming「Street Fighter League Pro」スポンサー就任記念ブラックフライデー

開催期間：2025年11月21日(金)〜12月1日(月)

販売場所：Brook Gaming 公式Amazonストア（ https://brook.gg/Amazon_JP ）

「Street Fighter League Pro」のスポンサー就任を記念した特別なキャンペーン。

格闘ゲームプレイヤーのプレイ環境をアップグレードする、注目の製品が勢揃いします。

注目製品ラインナップ

キャンペーン対象となる注目製品を紹介します。

Brook Fighter STARBURST

本格派の全ボタン型アーケードコントローラーです。

PS5、PS4、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 1.2、PCに完全対応し、変換器不要の真のクロスプラットフォーム武器となります。

超低遅延で安定かつ素早い入力反応を実現し、軽快で短距離のクリック感あるボタンで連携もスムーズです。

ホットスワップ対応や、カスタム可能なトップパネルも特長です。

Wingman FGC 2 Converter

EVO公式認定の唯一の変換器で、多くのプロプレイヤーに信頼されている必携ツールです。

多くの純正・サードパーティ製有線コントローラーをPS5やPCで使用可能にします。

バイブレーション機能もサポートしており、大会でも家庭用でも即戦力となります。

Wingman XE2 Converter

1つのコンバーターで、無限の可能性を秘めたモデル。

PS4、PS3、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PCに対応します。

公式およびサードパーティ製コントローラー125種以上に対応する高互換モデルで、特にNintendo Switch 2ユーザーにもおすすめです。

Wingman FGC VX Converter

「Wingman FGC 2」の兄弟モデルで、PS5、PS4、PCに対応した変換器です。

EVO基準クラスの性能と互換性を持ち、幅広い有線コントローラーに対応。

機能性はそのままに対象機種を絞っており、自宅用や大会遠征用のサブ機としても最適です。

GEN-5X Fighting Board ＆ GEN-5W Fighting Board

GEN-5X Fighting Board

次世代機対応の格闘ゲーム専用基板です。

PS5およびXbox Series X|Sにネイティブ対応し、旧世代との互換性も完備しています。

BROOKならではの超低遅延技術が採用されており、カスタムコントローラー制作にも最適です。

GEN-5W Fighting Board

世界初のPS5対応ワイヤレス格闘基板です。

PS5、Steam Deck、PCで使用可能。

RGBライティング、タッチパッドエミュレート、SOCD、Turboなどの多機能搭載し、有線対戦モード＆無線エンタメモードのハイブリッド構成が魅力です。

このブラックフライデーで、BROOKと共に次のレベルへ。

プレイ環境をアップグレードして、ファイティングスタイルを極めるチャンスです！

Brook Gaming「Street Fighter League Pro」スポンサー就任記念ブラックフライデーの紹介でした。

