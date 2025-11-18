世界のプレイヤーが信頼する本格的なギアがラインナップ！Brook Gaming「Street Fighter League Pro」スポンサー就任記念ブラックフライデー
Brook Gamingが、「Street Fighter League Pro」のスポンサー就任を記念し、ブラックフライデーキャンペーンを2025年11月21日(金)から12月1日(月)の期間で開催します。
競技シーンを支えるBROOKの代表製品が最大20％OFFとなる、格闘ゲームプレイヤー必見のキャンペーンです。
世界のプレイヤーが信頼する本格的なギアがラインナップします。

開催期間：2025年11月21日(金)〜12月1日(月)
販売場所：Brook Gaming 公式Amazonストア（ https://brook.gg/Amazon_JP ）
「Street Fighter League Pro」のスポンサー就任を記念した特別なキャンペーン。
格闘ゲームプレイヤーのプレイ環境をアップグレードする、注目の製品が勢揃いします。
注目製品ラインナップ
キャンペーン対象となる注目製品を紹介します。
Brook Fighter STARBURST
本格派の全ボタン型アーケードコントローラーです。
PS5、PS4、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 1.2、PCに完全対応し、変換器不要の真のクロスプラットフォーム武器となります。
超低遅延で安定かつ素早い入力反応を実現し、軽快で短距離のクリック感あるボタンで連携もスムーズです。
ホットスワップ対応や、カスタム可能なトップパネルも特長です。
Wingman FGC 2 Converter
EVO公式認定の唯一の変換器で、多くのプロプレイヤーに信頼されている必携ツールです。
多くの純正・サードパーティ製有線コントローラーをPS5やPCで使用可能にします。
バイブレーション機能もサポートしており、大会でも家庭用でも即戦力となります。
Wingman XE2 Converter
1つのコンバーターで、無限の可能性を秘めたモデル。
PS4、PS3、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PCに対応します。
公式およびサードパーティ製コントローラー125種以上に対応する高互換モデルで、特にNintendo Switch 2ユーザーにもおすすめです。
Wingman FGC VX Converter
「Wingman FGC 2」の兄弟モデルで、PS5、PS4、PCに対応した変換器です。
EVO基準クラスの性能と互換性を持ち、幅広い有線コントローラーに対応。
機能性はそのままに対象機種を絞っており、自宅用や大会遠征用のサブ機としても最適です。
GEN-5X Fighting Board ＆ GEN-5W Fighting Board
GEN-5X Fighting Board
次世代機対応の格闘ゲーム専用基板です。
PS5およびXbox Series X|Sにネイティブ対応し、旧世代との互換性も完備しています。
BROOKならではの超低遅延技術が採用されており、カスタムコントローラー制作にも最適です。
GEN-5W Fighting Board
世界初のPS5対応ワイヤレス格闘基板です。
PS5、Steam Deck、PCで使用可能。
RGBライティング、タッチパッドエミュレート、SOCD、Turboなどの多機能搭載し、有線対戦モード＆無線エンタメモードのハイブリッド構成が魅力です。
このブラックフライデーで、BROOKと共に次のレベルへ。
プレイ環境をアップグレードして、ファイティングスタイルを極めるチャンスです！
Brook Gaming「Street Fighter League Pro」スポンサー就任記念ブラックフライデーの紹介でした。
