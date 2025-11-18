『ばけばけ』“トキ”高石あかり、酔っぱらってスキップに挑戦 ほのぼの姿に「癒される」「ほっこりするなぁ…」の声
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」（第37回）が18日に放送され、トキ（高石）が初めてのビアの味を知り、スキップに挑戦する様子が描かれると、ネット上には「かわいいな」「癒される」「ほっこりするなぁ…」といった声が集まった。
【写真】明日の『ばけばけ』 錦織（吉沢亮）、ヒザがピーン！
ヘブン（トミー・バストウ）が求めるビアがわからないトキに、錦織（吉沢亮）は山橋薬舗で購入できると教える。トキはその後、店を訪れて店主・山橋才路（柄本時生）から無事にビアを手に入れる。
帰宅したヘブンにトキは「ビア、あります」と笑顔を見せると、彼も「スバラシ！」とニッコリ。ヘブンのために、トキは水を張った桶から冷やしていたビールを取り出す。しかし、水滴を払おうとビンを振ったため、開栓と同時にビアが噴出してしまう。
再びトキがビアを買うため山橋薬舗を訪れると、ヘブンも遅れて店にやってくる。ヘブンは“一人で飲むのも楽しくない”とトキや山橋にもビアを振る舞うのだった。
「ビアってお薬ですか？」と初めてのビアの味に驚くトキ。山橋からビアが酒であることを教えられ「お酒!? えっ、こげな色で？」とポツリ。炭酸と苦味にタジタジのトキを、ヘブンが笑顔で見つめる。
トキとヘブンは店を出る頃にはすっかりほろ酔いの様子。気をよくしたヘブンが鼻歌まじりにスキップを披露すると、トキは初めて見る動きに「なん？ えっ？」と困惑。ヘブンから「ヤッテミテ！」と促されるものの、うまく足を動かすことができない。
ヘブンが爆笑しつつもスキップを教える様子や、まったくスキップができないトキの姿がオフビートに描かれると、ネット上には「酔っ払ってスキップする2人かわいいな」「ほのぼのライフ癒される」「ほっこりするなぁ…」「ビール買ってスキップしただけの回なのにこんなにおもろいのわけわからん笑笑」などの反響が寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
