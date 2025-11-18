吉岡里帆、美背中際立つ振り向きショット公開「神々しい」「エレガント」と熱視線
【モデルプレス＝2025/11/18】女優の吉岡里帆が11月17日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つドレス姿を公開し、話題となっている。
【写真】32歳女優「神々しい」と話題の背中際立つ姿
吉岡は出演したNetflixシリーズ「イクサガミ」の配信記念イベント「戦神祭」のオフショットを投稿。美しい背中が際立つ黒いドレスを着用し、笑顔で振りむいているショットなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「美人すぎる」「ドレス姿が神々しい」「ゴージャス」「エレガント」「ウツクシガミだ」「癒しの笑顔」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
