Number_iÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÏÓ¶Ú¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ÖÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥à¥¥à¥¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/18¡ÛNumber_i¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬11·î16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£Ê¿Ìî»çÍÔ¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÂÀ¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×ÏÃÂê¤Îí÷¤·¤¤ÏÓ
¡Ö¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê2Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÖNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ê¿Ìî¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò¸ª¤Þ¤Ç·þ¤êÏÓÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»çÍÔ·¯¤Î¶ÚÆù¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥à¥¥à¥¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»çÍÔ·¯¤ÎÏÓ¤ËÃíÌÜ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÏÓ¤ÎÇË²õÎÏ¤Ë°µÅÝ¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÂÀ¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×ÏÃÂê¤Îí÷¤·¤¤ÏÓ
¢¡Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÏÓ¤ò¸ø³«
¡Ö¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê2Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÖNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ê¿Ìî¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò¸ª¤Þ¤Ç·þ¤êÏÓÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ê¿Ìî»çÍÔ¤ÎÏÓ¶Ú¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»çÍÔ·¯¤Î¶ÚÆù¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥à¥¥à¥¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»çÍÔ·¯¤ÎÏÓ¤ËÃíÌÜ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÏÓ¤ÎÇË²õÎÏ¤Ë°µÅÝ¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û