（左から）ジャスティン・トルドーさん、ソフィー・グレゴワールさん、ケイティ・ペリーさん/AFP/WPA/Getty Images

（CNN）カナダの前首相ジャスティン・トルドーさんと米歌手ケイティ・ペリーさんとの交際をめぐり、トルドーさんの元妻ソフィー・グレゴワールさんが沈黙を破り、公の場での自身の生活について語った。

グレゴワールさんは最近、ポッドキャストの番組に出演。司会のアーリーン・ディキンソンさんは、ペリーさんとトルドーさんの交際が注目を集めていると言及し、グレゴワールさんが「冷静」であることを称賛した。

「人間だから、いろいろなことに影響される。それは普通のこと」とグレゴワールさんは語った。「どう反応するかは自分で決める。だから私は、雑音ではなく音楽に耳を傾けることを選んだ」

グレゴワールさんとトルドーさんは2023年8月に別居を発表した。2人は05年に結婚し、3人の子どもがいる。

トルドーさんとペリーさんは9月、抱き合っているようにみえる写真を撮影された。10月には、ペリーさんの誕生日の時期に仏パリのキャバレーで、手をつないでいる姿を見せ、交際を公にしたとみられている。

グレゴワールさんは「世間にあふれている多くの出来事が人々の心を揺さぶるきっかけになり得ることをよく分かっている」と語った。「それをどう扱うかは私の判断。この経験を通して、どんな女性になりたいかは私が決めること」

グレゴワールさんは「感情を押し殺す」ことに反対しているわけではない。

グレゴワールさんは、誰かに失望させられることも、怒ったり、悲しんだりもするとし、メンタルヘルスの支援者として、そうした感情をきちんと感じることがどれほど大切かよく分かっていると言い添えた。