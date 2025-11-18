安藤優子、夫作の夕飯「天ぷら祭り」披露「素敵な旦那様」「いい匂いしてきそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】キャスターの安藤優子が11月17日、自身のInstagramを更新。夫作だという天ぷらの夕飯を公開し、話題が集まっている。
【写真】66歳ベテランキャスター「いい匂いしてきそう」夫作の天ぷら公開
安藤は「あたしよ！タンゴです！」と愛犬が書いている投稿として「昨晩は天ぷら祭りだったよ。キス、海老、烏賊、蓮根、カボチャをぜんぶとーさんがせっせと揚げていたよ」と報告し、山盛りの天ぷらや、小鉢など様々な料理が並んだ夕飯の食卓を披露。「それで残った天ぷらは本日の賄いランチに大活躍」と、この日の昼食「味噌煮込みうどん」とともに食べたことも記している。
この投稿には「素敵な旦那様」「いい匂いしてきそう」「食卓が豪華」「エビがぷりぷりで美味しそう」「タンゴちゃん可愛い」「野菜たっぷりで栄養満点」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤優子、夫作天ぷら公開
◆安藤優子の投稿に反響
