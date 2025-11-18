伊藤園レディスで優勝

国内女子ゴルフツアー・伊藤園レディスは16日、千葉・グレートアイランドC（6769ヤード、パー72）で最終日が行われ、首位と2打差の8位で出た28歳の脇元華（GMOインターネットグループ）が8バーディー、1ボギーの65で回り、通算16アンダーで悲願の初優勝を飾った。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が17日に更新したインスタグラムで、感動の舞台裏が公開されている。

JLPGAは17日、「8年目。念願の初勝利を挙げた #脇元華 は同期、先輩、後輩。たくさんの仲間たちから祝福を受けました」として、48秒の動画を投稿した。

悲願の優勝を飾った脇元。グリーン脇で待っていた原英莉花に称えられると、クラブハウスではライバルたちが拍手で迎えた。驚いた表情を浮かべる28歳を、世代を超えたメンバーが抱きしめて次々に祝福していった。

感動的なシーンに、ファンからは様々な声が上がった。

「ホントに良い光景ですね みんな素敵過ぎます」

「仲間たち一人ずつのハグ感動しました！！」

「なかなか無い光景。感動しました！」

「何回見ても泣ける」

「華ちゃん、みんなから愛されてるのがよくわかる光景ですね」

「こういうシーン観ると改めてスポーツって良いなって思いますね」

2018年にプロテストに合格した脇元。オフに椎間板ヘルニアを発症して入った今季は、腰痛と付き合いながら32試合に出場。今季の獲得賞金は3859万3142円となっている。



（THE ANSWER編集部）