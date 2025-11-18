追いかける恋はもう卒業。愛され体質の女性が手放している「習慣」
「いつも私ばかり頑張ってる気がする…」
恋愛が長続きしない人に共通しているのは、“彼を追いかける恋”をしていること。
でも実は、“愛され体質の女性”は、ある「習慣」を手放しているんです。
今回はその３つを紹介します。
相手の予定を自分の優先順位にしてしまう
彼からの連絡を待って、予定を全部彼中心に動かしていませんか？
愛され体質の女性は、恋愛を「人生の一部」として楽しんでいます。
「彼が空いてるから」ではなく、「自分が行きたいから」予定を立てる。
そんな自分軸のある女性に、男性は安心と魅力を感じるものです。
“彼に好かれよう”と頑張りすぎる
つい「嫌われたくない」と思って、本音を隠したり、相手の望む自分を演じてしまうことも。
けれど、愛され体質の女性は“飾らない自分”を見せる勇気を持っています。
気を使いすぎず、素直に「今日はちょっと疲れた」と言える心の余裕があるからこそ、関係が自然に続くのです。
愛情の“見返り”を求める
「これだけ尽くしたのに…」と期待が膨らむと、相手に無言のプレッシャーを与えてしまいます。
愛される人は、“与える＝見返りを求めないこと”を知っています。
自分を満たす時間を持つことで、心に余裕が生まれ、自然と相手に優しくなれるのです。
恋愛は「バランス」が大事。
追いかけなくても愛される女性は、自分の心を整えることを大切にしています。
無理をやめて、自分を大切にすること。それが“追われる恋”への第一歩です。
🌼ぜってー好きになれない。男性が「苦手だな」と感じる女性の特徴