返信の内容で丸わかり！男性の「本気度」が如実に表れたLINEの特徴
気になる男性とのやりとりに一喜一憂してしまう女性は少なくないでしょう。でも、男性のLINEには“あなたへの本音”が隠れているものです。そこで今回は、男性の「本気度」が如実に表れたLINEの特徴を紹介します。
“気遣い系”のメッセージを送ってくれる
男性は、特別に想っている女性には「失礼のない返信」を心がけるもの。例えば、返信が遅れた時には「ごめんね」と一言添えたり、短文で終わらせず絵文字やスタンプも一緒に送るなど、やりとりを雑にしないよう配慮します。「気まずくなりたくない」という“気遣い”がメッセージに表れるのです。
質問メッセージが多い
やり取りの中で「何してたの？」「どんなお店だった？」と、日常に関心を寄せるような質問が多くなるのは、本命女性にだけ見せる“興味のサイン”。さらに、返答に対して「それでどうなったの？」と深掘りする姿勢があるなら、彼の恋愛スイッチはかなり本気モードでしょう。
返信の温度感が毎回“安定している”
気分によって返信のテンションが変わるのは、本命ではない可能性も。男性は本気の女性には、返信ペースもテンションも大きくブレず、常に心地よい会話が続くように意識しています。「やりとりが穏やかに続くかどうか」は、実は大事な見極めポイントです。
LINEは日常の小さなやりとりには、男性の無意識な「気持ち」がにじみます。本命かどうかを確かめるとき、言葉の裏側にある“気づかい”や“継続性”を見逃さないでくださいね。
