ＢＢＷＡＡ（全米野球記者協会）のニューヨーク支部主催の晩さん会が来年１月２４日（日本時間２５日）に行われることが１７日（同１８日）までに発表された。

ニューヨーク市内のホテルで両リーグのＭＶＰ、サイ・ヤング賞、新人王らがスピーチする恒例の晩さん会は来年で１０１回目を迎える。大谷はエンゼルス時代の１９年１月に前年の新人王として初出席。英語によるスピーチで「今度は“カンペ”の必要がないようにしたい」と誓っていた。２４年１月の第９９回では約２分間のスピーチを披露。５年ぶりの舞台では手元の紙を何度か見ながらではあったものの、流れるような英語で拍手喝采を浴びた。「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ」を６度使って感謝を表した。

しかし、今年１月の第１００回には参加予定だったが、直前になって参加を辞退。当時ロサンゼルスや周辺で続いていた山火事への思いから“自粛”することとなり「非常に驚いているし、がっかりだ」と関係者も肩を落としていた。当日はもう一人のＭＶＰ、Ａ・ジャッジ外野手（ヤンキース）とグラウンド外では“初共演”の期待が集まっていた。

それでも、２分５８秒の英語スピーチを動画で送り、昨季自身を支えてくれた人や火災の鎮火に携わった関係者らへの感謝の思いを明かした大谷。真美子夫人には「ｍｙ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｗｉｆｅ」と表現した上で「いつもそばにいてくれてありがとう」と話す場面もあった。

今季の大谷は３年連続４度目のＭＶＰに輝き、２年連続３度目のＭＶＰを受賞したジャッジらとともに同晩さん会に招待されることが決まっている。今度こそ“初共演”はなるのか、現地でも注目されることは間違いない。