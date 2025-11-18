【コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2026（CEDEC2026）】 会期：2026年7⽉22⽇～24⽇ 会場：ハイブリッド開催 リアル会場：パシフィコ横浜ノース オンライン会場：公式WEB サイト 主 催：⼀般社団法⼈コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

⼀般社団法⼈コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、イベント「コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2026（CEDEC2026）」を2026年7月22日～7月24日に開催する。

本イベントは毎年3⽇間にわたって開催される国内最⼤級のゲーム開発者向けカンファレンス。会期中は公募や招待で集まった国内トップレベルの技術者により、約200ものセッションが行なわれ、ヒットタイトルの開発背景や作業効率化のノウハウなど、ゲームに関わるあらゆる分野の話が聴講できる。

セッション講演者の公募期間は2026年1⽉5⽇～2⽉9⽇となっている。詳細は決定次第CEDEC公式WEBサイト及びプ

レスリリースにて案内を予定している。

