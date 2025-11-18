Christmas Lunch Buffet "Festive Fusion"

写真拡大 (全17枚)

コートヤード・バイ・マリオット札幌が、心ときめく”ワンダー”と出会う、2回目のクリスマス「Moments of Wonder in Hokkaido」を開催。

高さ5ｍのツリーが再来するほか、北海道と西洋の融合を楽しむクリスマスランチブッフェや、やわらかな灯りに包まれるノエル（コースディナー）が提供されます☆

さらに、人気のアフタヌーンティーやシメパフェも、クリスマス期間限定の特別メニューになって登場するスペシャル企画です！

 

コートヤード・バイ・マリオット札幌「Moments of Wonder in Hokkaido」

 

 

期間：2025年12月1日（月）〜12月25日（木）

予約・問い合せ：ホテル代表（011）206-0039、オンライン予約

 

道内初のコートヤードブランドホテルとして2025年7月に開業した「コートヤード・バイ・マリオット札幌」が、開業以来2度目のクリスマスプロモーションを展開。

 

”Courtyard Sapporo Christmas 2024”

 

「Moments of Wonder in Hokkaido ― 北海道で出会う心ときめく瞬間 ―」をコンセプトにした、クリスマスを演出する特別メニューが登場します！

 

”Courtyard Sapporo Christmas 2024”

 

2025年に初登場した5mを超えるクリスマスツリーは、2025年もエントランス横に設置。

 

所々にシマエナガが佇む館内装飾（イメージ）

 

フロントロビーには、北海道の代表的な樹木である白樺や流木などでデザインした、オリジナルデコレーションが用意されます☆

2Fレストランには大きなリースを飾り、心はなやぐクリスマスを彩る装飾に！

また、フロントロビーの装飾に使用するオーナメントは、白樺の樹皮を用いてホテルのスタッフがゲストへの感謝の気持ちを込めて手作りします。

さらに、趣旨へ賛同したゲストがこの活動に参加できるようオーナメントを販売し、売上は全額を「公益社団法人 北海道森と緑の会」へ寄付。

希望された方には、お子さんでも簡単にその場で作成できる手作りキットとしての提供も予定しています。

 

Substance「ランチブッフェ “Festive Fusion”」

 

 

期間：2025年12月1日（月）〜12月25日（木）

時間：11:30 - 14:30 (最終入場 13:30)

料金：大人 4,800円（税・サ込）／子ども 2,400円（税・サ込）

場所：2F オールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」

 

ホテル2Fのオールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」では、西洋のクリスマスと北海道の恵みが出会う、華やかなフュージョンブッフェを用意。

 

カクテルオードブル各種

 

華やかなカクテルオードブル各種に

 

道産牛のローストビーフ　ヨークシャープティング添え

 

ヨークシャープディングを添えたローストビーフや真鯛の塩釜焼きなど、クリスマスの特別感を演出するメニューが登場します。

 

ミニトナカイバーガー

 

また、ミニトナカイバーガーやチョコレートファウンテンなど、お子さまと一緒に楽しめるメニューも！

 

パティシエ特製シュトーレンをはじめとしたデザート各種

 

パティシエ特製のシュトーレンをはじめ、デザートメニューも充実。

 

ジャイアントブッシュドノエル

 

心温まる味わいと新鮮な地元の幸が織りなす、幸せいっぱいのフュージョンブッフェです。

大切な人と冬の喜びを分かち合う、楽しい時間が提供されます☆

 

Substance「クリスマスディナーコース “Noël Élégance”」

 

クリスマスディナーコース “Noël Élégance” (Noel B イメージ）

 

期間：2025年12月1日（月）〜12月25日（木）
アーリークリスマスディナー　2025年12月1日（月）〜 12月22日（月）
クリスマスディナー　2025年12月23日（火）〜12月25日（木）

時間：17:30〜22:00

料金：
・アーリークリスマスディナー “Noël en avance”: 12,000円（税・サ込）
・クリスマスディナー - Noël A: 15,000円（税・サ込）／- Noël B: 20,000円（税・サ込）

場所：2F オールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」

メニュー例：

Noël en avance: 12,000円（全5品）
・道産ホタテとベジタブルキャビアのタルトレット　道産鶏卵の黄身のコンフィ　ソースペリグー
・紅ズワイガニのラヴィオリ　雲丹香るアメリケーヌソース
・道産ヒラメのポワレ　十勝産黒にんにくのクリームソース
・道産黒毛和牛サーロインのステーキ　アッシ・パルマンティエのカネロニ仕立て
・北海道ファーム白苺のヴァシュラン
・食後のドリンク　　小菓子Noël A: 15,000円（全5品）/Noel B: 20,000円（全7品）　※以下メニュー例はNoel B
・道産ホタテとベジタブルキャビアのタルトレット　北海道産鶏卵の黄身のコンフィ　ソースペリグー
・蝦夷鹿、どろ豚、仔鳩、フォアグラのパテ・アンクルート
・紅ズワイガニのラヴィオリ　雲丹香るアメリケーヌソース
・道産ヒラメのポワレ　十勝産黒にんにくのクリームソース
・白老牛サーロインのステーキ　アッシ・パルマンティエのカネロニ仕立て
・北海道産プルーンのバターサンド
・北海道ファーム白苺のヴァシュラン
・食後のドリンク　　小菓子

 

「Substance」では、フランス料理の真髄と出会う贅沢なノエルディナーも用意。

 

THE LOUNGE 店内

 

帆立や道産ヒラメ、白老牛など、北海道の旬を極めた食材がひと皿ごとに異なる感動を与えます！

 

THE LOUNGE 店内

 

やわらかな灯りの中、静かに心満たされる美食のひとときをより多くの方に届けられるよう、2つの期間に分けて提供。

 

クリスマスディナーイメージ

 

「アーリークリスマスディナー」と「クリスマスディナー」で、特別なひとときを演出します☆

 

THE LOUNGE「クリスマスアフタヌーンティー - Palette of Seasons, The Magic of White -」

 

 

期間：2025年12月1日（月）〜12月25日（木）

場所：1F バーラウンジ「THE LOUNGE（ザ・ラウンジ）」

時間：11:30 - 22:00 (L.O.21:30)
アフタヌーンティー：13:30 - 16:30 (L.O.)
ハッピーアワー：17:00 - 19:00 (L.O.)

料金：
・アフタヌーンティー 1名 5,800円（税・サ込）※要予約
・クリスマスカクテル 1,400円（税・サ込）
・クリスマスモクテル 1,200円（税・サ込）

 

コートヤード札幌が2025年に提供するクリスマスアフタヌーンティーは、今までにない特別なライブデザートで、心ときめく ”ワンダー”をお届け！

“The Magic of White”を象徴するリボンがかけられた純白のボックスと、小さなキャンドルが用意されます。

キャンドルの炎に願いを込め、その灯をボックスに近づけると──そこに現れるのは、まるで魔法のような瞬間。

やさしい光とともに、心の中に “ときめきのあかり” が灯ります☆

大好きな人と過ごす特別な午後、“Moments of Wonder in Hokkaido” の名にふさわしい、忘れられないクリスマスアフタヌーンティーです！

 

季節のパフェ”The Memory of Christmas”

 

 

料金：2,400円（税・サ込）

 

季節のパフェには、スノードームをイメージしてつくったクリスマスパフェ「The Memory of Christmas」を提供。

真っ白な雪に包まれた、Kumachanのクリスマスの想い出を切り取ったような、心あたたまるとびきりかわいい一品です。

この1年を優しい気持ちで振り返る、穏やかな時間が提供されます☆

 

クリスマス期間限定 宿泊プラン “Festive Glow”

 

デラックスキングルーム

 

宿泊対象期間：2025年12月1日（月）〜12月25日（木）

予約締切：宿泊の3日前まで

プラン内容：

宿泊（スーペリア → デラックスルームへ無料アップグレード）クリスマス限定ディナーコース（@Substance）乾杯スパークリングワイン（アルコール／ノンアルコール）レイトチェックアウト（13:00）※空室状況により利用可

 

街中がきらめきに包まれるクリスマス期間に合せて、「Substance」で提供されるクリスマスディナーコース付きの宿泊プランを販売。

2025年12月1日〜12月25日の期間限定で、特別なホテルステイが叶います☆

数々の星付きレストランで腕を磨いた、総料理長 田中 俊資が手がけるノエルディナー付き宿泊プランです。

北海道の大地と海が育んだ旬の食材で、ひと皿ごとに異なる感動をもたらすディナーは、大切な人との特別な夜をときめきいっぱいに演出。

また、宿泊プランの予約者限定で、ディナー時の乾杯スパークリングと翌朝はゆったりと過ごすレイトチェックアウトの特典が提供されます！

 

クリスマス期間限定のランチブッフェやディナーコース、アフタヌーンティーなどを提供。

コートヤード・バイ・マリオット札幌の「Moments of Wonder in Hokkaido」は、2025年12月1日〜12月25日まで展開です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道と西洋の融合を楽しむランチブッフェも！コートヤード・バイ・マリオット札幌「クリスマスプロモーション」 appeared first on Dtimes.