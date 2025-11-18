佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS）アンバサダーに就任！BLACK SNOW
2025年11月18日、新スノーボードブランド「BLACK SNOW(ブラックスノー)」がブランドローンチを発表しました。
同時に、EXILE / FANTASTICSの佐藤大樹がブランドアンバサダーに就任したことも発表されました。
“ストリート × 機能美”を体現するブランドとして、佐藤大樹と共にファッションとウィンタースポーツの垣根を越える第一歩を踏み出します。
BLACK SNOW
新ブランド「BLACK SNOW」は、「本来、白いはずの雪を、あえて『黒く』してみる」というコンセプトのもと、常識や先入観を捨ててフリースタイルに雪の中で自分を解放して欲しい、という気概を持ってデビューしました。
記念すべき初年度のアンバサダーには、EXILE / FANTASTICSのパフォーマーとして活躍する佐藤大樹が就任。
佐藤大樹のストリートカルチャーに根ざした感性が、ブランドの世界観と深く共鳴しています。
佐藤大樹 特設ページ ＆ スペシャルムービー
アンバサダー就任に併せて、公式ストア「B-BRANDs(ビーブランズ)」やブランド公式SNSにて、特設ページやスペシャルコンテンツが期間限定で公開されています。
【佐藤大樹×BLACK SNOW(ブラックスノー) PV】
佐藤大樹「これを着てゲレンデに行きたい」
佐藤大樹は、「撮影ではたくさんの種類のウェアを着ることができてとても楽しかったです！カラーとかシルエットの豊富さにはびっくりしました」とコメント。
さらに、「これを着てゲレンデに行きたいなって思ったりして。でも、スキーはやったことあるんですけど、スノーボードはやったことがまだなくて。機会があればスノーボードが得意な友人に声をかけて行ってみようと思っています！」と、スノーボードへの意欲も見せました。
特設ページでは、佐藤大樹らしさが溢れる撮影写真や動画が多数公開されています。
限定フォトカードプレゼントキャンペーン
2025年11月18日(火)より、アンバサダー就任を記念したキャンペーンがスタート。
公式ストア「B-BRANDs」にてBLACK SNOWのスノーボードウェアを購入した人の中から先着100名で、限定フォトカードがもらえます。
さらに、各弾先着100枚のうち1枚は、佐藤大樹直筆サイン入りのカードとなっています。
フォトカードはスマホケースなどに入れて、一緒にゲレンデへ行くことも可能です。
“ストリート × 機能美” BLACK SNOW
BLACK SNOWは、“囚われず、自分のスタイルでスノーボードを楽しめ。”をテーマに、スタイルと機能性を両立させたブランドです。
親しみやすい価格帯でありながら、ウェアには耐水圧20,000mmの高機能素材を採用。
シルエットも「オーバーサイズ」「ジャストフィット」からスタンダードなモデルまで幅広く展開し、トレンドを取り入れたスタイルからベーシックな着こなしまで楽しめます。
ウェアだけでなくグローブやゴーグルも手がけており、初心者から経験者まで、自分らしくオシャレにスノーボードを楽しめるラインナップとなっています。
佐藤大樹と共に始動する新ブランドの展開に注目です☆
新スノーボードブランド「BLACK SNOW」アンバサダー 佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS）の紹介でした。
