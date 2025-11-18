ゆうちゃみアンバサダー就任！BOARDEE

ゆうちゃみが、2025-26シーズンもスノーボードブランド「BOARDEE(ボーディー)」のアンバサダーに就任したことが2025年11月18日に発表されました。

昨年に続き2年連続の就任となり、オンラインストア「B-BRANDs(ビーブランズ)」では特設ページが公開され、公式SNSではスペシャルムービーの配信が開始されています。

BOARDEE

ゆうちゃみのアンバサダー就任は、ブランドが始動した昨年に続き2年連続となります。

昨年はブランド初年度ながら、発売直後から売り切れが続出し、スノボ界に“ゆうちゃみ旋風”を巻き起こしました。

今シーズンもゆうちゃみが、BOARDEEの新作ウェアでスノボ界を盛り上げます。

【ゆうちゃみ×BOARDEE(ボーディー) PV】

ゆうちゃみが出演するスペシャルムービーも期間限定で配信中です。

選べるシルエットの最新コレクション

2025-26シーズンのBOARDEEは、「ゲレンデでも自分らしく」を実現するため、シルエットバリエーションを拡充。

「オーバーサイズ」「スタンダード」「スリムフィット」など、着る人のスタイルに合わせて選べるアイテム展開へと進化しました。

特設ページでは、ゆうちゃみが抜群のスタイルで各シルエットのウェアを着こなしたフォトセッションが公開されています。

ゆうちゃみは、「今年もBOARDEE(ボーディー)のアンバサダーに就任しました！今年のウェアもほんまに可愛くておしゃれで、撮影が楽しかったです！」とコメント。

さらに、「自分のスタイルに合ったシルエットがあるのはもちろん最高なんですけど、個人的にはヒョウ柄のウェアがあったのがめっちゃテンション上がりました！もちろん着ました(笑)」と、お気に入りのデザインについても語っています。

BOARDEE(ボーディー) ブランドコンセプト

BOARDEE(ボーディー)は、“ハイブランドのハイパフォーマンスを気楽なスタンスで”というコンセプトを掲げるスノーボードブランドです。

若年層やスノボ初心者でも親しみやすい価格帯ながら、耐水圧20,000mmの高性能素材を採用し、高い機能性とファッション性を両立しているのが特徴です。

ウェアだけでなく、グローブ、ゴーグル、オールインワンケースといった周辺アクセサリーも幅広く展開。

気軽に全身の装備を整えられる点も魅力です。

デザインと機能性を兼ね備えた新作ウェアに注目です☆

モデル ゆうちゃみ スノーボードブランド「BOARDEE」アンバサダー就任の紹介でした。

