タレントの「みちょぱ」こと池田美優（27）が18日に都内で「ノートン Genie AI アシスタント」新機能発表会に出席。過去に経験したフィッシング詐欺を振り返った。

生成AIが急速に成長し普及。サイバー攻撃や詐欺行為に悪用される事例も増加している。

2023年に実際にフィッシング詐欺を経験。「いまだに信じたくないんですけど、メールで来たやつにカード番号入力してしまった。それしか多分考えらんないので。今でもあれは、会社もちゃんと公式なやつだと信じてるんですけど…」と巧妙な手口だったという。

当時は現金派。時間の経過とともにカード利用額が増えていき「やっぱ流石に何十万の買い物はありえないって思った」と説明。「カード会社にも言ったら結局引き落とされず被害はなかったんですけど、カードは変えたりとかしました。私はAmazonだと思ったんですよ。Amazonって書いてあったんですよ。メールアドレスにも…」と振り返った。

経験を活かし、現在は「アプリの通知しかこない。メールではこない。すぐに迷惑メール（フォルダ）入りするように」徹底。「（詐欺へ）敏感にはなってきたので、対策方法も考え直さないといけないな」と気を引き締めた。