ケンタッキー、鶏竜田バーガーを26日に発売 竜田市場に“挑戦”賀来賢人も太鼓判 社長は「集大成」と意気込み
日本ケンタッキー・フライド・チキンは18日、新商品『ケンタの鶏竜田バーガー』を26日から数量限定で発売すると発表した。チキン専門店ならではのこだわりで、8年かけて開発した。鶏肉の旨みとザクザクした食感、特製のマヨソースによる絶妙なバランスを追求し、バーガー業界で群雄割拠する竜田バーガー市場に挑戦する。
【全身ショット】まるでカーネル・サンダース！白スーツで登場した賀来賢人
都内で発表会が行われ、俳優の賀来賢人（36）と遠藤久社長が登壇した。遠藤氏は「この鶏竜田バーガーは渾身の一作。チキン専門店としての技術、こだわりを結集させた集大成」と意気込みを示した。
ケンタッキーの創業者、カーネル・サンダースに寄せた衣装で賀来は試食もして太鼓判を。「カーネルさんもびっくりしているのではないか。日本で一番と言っていいくらいケンタッキーを愛し続けた私からしても間違いなくおいしい」と話した。
賀来が出演する新CM『竜田バーガー新時代』も26日から放送される。
■商品概要
『ケンタの鶏竜田バーガー』540円
『ケンタの鶏竜田バーガーセット』(ケンタの竜田バーガー、ポテトS、ドリンクM)950円
『ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット』(ケンタの竜田バーガー、ポテトS、ドリンクM、オリジナルチキン)1250円
『ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうが』570円
『ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうがセット』(ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうが、ポテトS、ドリンクM)980円
『ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうがよくばりセット』(ケンタの竜田バーガービリ辛しょうが、ボテトS、ドリンクM、オリジナルチキン)1280円
※価格は税込
【全身ショット】まるでカーネル・サンダース！白スーツで登場した賀来賢人
都内で発表会が行われ、俳優の賀来賢人（36）と遠藤久社長が登壇した。遠藤氏は「この鶏竜田バーガーは渾身の一作。チキン専門店としての技術、こだわりを結集させた集大成」と意気込みを示した。
賀来が出演する新CM『竜田バーガー新時代』も26日から放送される。
■商品概要
『ケンタの鶏竜田バーガー』540円
『ケンタの鶏竜田バーガーセット』(ケンタの竜田バーガー、ポテトS、ドリンクM)950円
『ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット』(ケンタの竜田バーガー、ポテトS、ドリンクM、オリジナルチキン)1250円
『ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうが』570円
『ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうがセット』(ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうが、ポテトS、ドリンクM)980円
『ケンタの鶏竜田バーガーピリ辛しょうがよくばりセット』(ケンタの竜田バーガービリ辛しょうが、ボテトS、ドリンクM、オリジナルチキン)1280円
※価格は税込