２日の全日本大学駅伝では、駒大が２年ぶり１７度目の優勝を飾り、箱根での王座奪還へ弾みをつけた。

各チームの顔となるエースたちは、前半や終盤の重要区間に配置されたが、中でもハイレベルな争いを見せてくれたのが、アンカーを担う最終８区だった。（編集委員 近藤雄二）

全日本で渡辺康幸の記録に迫る

１９９５年に渡辺康幸（早大）が出した８区の日本人最高記録（５６分５９秒）を３０年ぶりに更新した早大の工藤慎作（３年）をはじめ、今回の８区では５６分台に迫るランナーが続々と出た。

中大の溜池一太（４年）は、トップ駒大から２分２１秒差の３位でスタートすると、優勝を目指してハイペースに挑んだ。

２４秒差だった青学大を５キロ手前で逆転。以降は前の背中が見えない単独走に耐え、チーム過去最高タイの２位でゴールした。自身の記録は５７分３秒。わずか４秒、渡辺の記録には届かなかったが、工藤と９秒差の区間２位で走り抜いた。

中大は、優勝候補だった１０月の出雲駅伝で、まさかの１０位と惨敗。溜池も３区７位と不完全燃焼だった。「出雲では守りに入り、前半抑え、そのまま終わるという４年生らしくない走りをしてしまった。今日は最初突っ込んで、粘って、王道的な走りができた」。確かな自信を取り戻す結果に、言葉が弾んだ。

前回箱根は２区を務め、１時間６分３９秒の区間９位。「自分の強みは安定感」と自負する通りの働きで、チームの往路２位に貢献した。そんな手堅さが強みのランナーは、今回の走りで新境地を開いたようだ。

「次の箱根の２区では、１時間５分台を目標にしていたが、上方修正して区間記録（１時間５分３１秒）に近いところを目指したい」

エースが爆発的な走りをできれば、中大３０年ぶりの総合優勝も、ぐっと近づく。