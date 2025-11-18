¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > ³ÚÅ·¤¬°ËÆ£¤È·ÀÌó¹ç°Õ ³ÚÅ·¤¬°ËÆ£¤È·ÀÌó¹ç°Õ ³ÚÅ·¤¬°ËÆ£¤È·ÀÌó¹ç°Õ 2025Ç¯11·î18Æü 11»þ21Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¥×¥íÌîµå³ÚÅ·¤Ï18Æü¡¢DeNA¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿°ËÆ£¸÷Êá¼ê¡Ê36¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡Ö´°Á´¤Ê¤ë»ô°é¡×¤«¤é26Ç¯¡Ä¾®ÅçÀ»àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá»³¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö»³¹ÔÊ¸¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼ ¢¡¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºå¿À¤¬G¡¦G¾Þ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ªº´Æ£µ±¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ¿7¿Í¼õ¾Þ¡¢¶áËÜ¤Ï¿·¾±°ÊÍè5Ç¯Ï¢Â³ ¢¡¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖKing of the Hill¡×´°À®¡¢µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬»Ïµå¼°¡¡²Ö´¬