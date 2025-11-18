聴覚障害者スポーツの祭典「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）の卓球競技が１８日から２４日まで東京体育館（東京都渋谷区）で行われる。

中国など強豪国を倒して悲願の金メダル獲得を目指す女子のエース亀沢理穂（３５）と山田萌心(もえみ)（１７）を紹介する。（デジタル編集部・反保真優）

メダル８個のレジェンド、父と兄の背中を追って…亀沢理穂

亀沢理穂（住友電設）は、これまで４度デフリンピックに出場し、銀メダル３個、銅メダル５個を獲得しているレジェンドだ。

東京都出身で、両親は卓球選手。父は全日本の男子監督も務めた指導者だ。兄の背中を追いかけて小学１年で競技を始めた。中学２年の時に「デフリンピック」の存在を知り、ろう学校から卓球が強い中高一貫校に転校。２０１２年、２３年の世界ろう者卓球選手権で団体金メダルに貢献するなど長年女子チームを引っ張ってきた。デフアスリートや聴覚障害について知ってほしいと普及活動にも積極的に取り組んでいる。

諦めないラリーに強み、娘との時間が原動力

強みは、諦めないラリー。デフ卓球では補聴器を外すが、台やラケットに当たる音で、球の回転量やスピードなど判断できる部分は多いという。体の動きが遅れないよう、補聴器をつけてリズム感を体にしみこませた上で、外した練習でもそのリズムを保てるよう工夫する。「どんなボールでも諦めずに打ち返す粘り強い姿に注目して」と明るい笑顔で語る。

原動力となっているのは、小学１年生の長女の結莉さん（６）の存在だ。結婚後、出産を機に競技を引退したが、バレー女子元日本代表の荒木絵里香さんが奮闘する姿に触発され、「ママアスリートを私もやってみよう」と現役復帰した。仕事と育児と競技の三つを成り立たせることは簡単ではないが、「娘と過ごす時間はかけがえのない幸せな時間。絶対に金メダルをかけてあげたい」とほほえむ。悲願のデフリンピックの頂点に向けて、準備は整った。

勢いに乗る高校生エース、前回大会では団体で銀

山田萌心（明誠高校）は、デフ卓球の大島剛総監督が、「昨秋からデフ大会では負けなし。勢いに乗っている」と目を細める高校生の新エースだ。

島根県出身で、地元で強豪の明誠高校に進学。五輪メダリストの石川佳純選手を指導した元日本代表ヘッドコーチの岸卓臣(たかおみ)総監督のもと、健聴者の仲間と一緒にラケットを振る。昨年の全国ろうあ者卓球大会で優勝。１月には全日本選手権にも出場し、熾烈なレギュラー争いを勝ち抜いて高校総体への出場も目指している。

デフリンピックには、前回大会に中学生で出場し、女子団体で銀メダルを獲得。１０月末に行われたデフリンピックの壮行会では、「初めての大会は先輩たちについて行く形だったけれど、今回は日本チームのエースという立場。必ず金メダルを取る」と強い覚悟をのぞかせる。

負けん気の強さとドライブの威力

亀沢に試合で負けた時にも「次は負けません」と告げた。そんな負けん気の強さと、ドライブ（前回転）の威力が彼女の強み。打球の重みを生かした「バック」にも定評がある。練習では補聴器をつけてリズムをつかみ、外すときは相手のラケットの角度や動きに集中して目でとらえ、回転数やスピードに対応する。強烈な「バックハンド」をもつ、パリ五輪のメダリスト・張本美和に憧れ、さらに磨きをかけている。

「健聴者の大会や世界大会に挑戦して、それを見た子どもたちが目指すきっかけになったらいい」と夢を話す。デフと健聴者、両方の大会で高みを目指す若きエースの成長曲線に期待だ。

２人は、１８日の混合ダブルス、１９日の女子ダブルス、２０日の女子シングルス、２３日の女子団体に出場する。２１日には女子シングルス決勝、２４日には女子団体決勝が行われる。