５日、尺八を演奏する愛好家の劉哲さん。（聊城＝新華社記者／張力元）

【新華社済南11月18日】尺八は中国古代の簫（しょう）に類する管楽器で、音律の基本である黄鐘（こうしょう）律に合わせた長さが1尺8寸だったことから、この名が付いた。漢代には既に存在していたとされるが、尺八の名は「新唐書・呂才伝」に初めて登場する。唐代の音楽家で現在の山東省聊城（りょうじょう）市高唐県清平鎮出身の呂才（りょ・さい）が名称と音律を定め、宮廷のうたげで演奏される特色ある楽器の一つとなった。

尺八愛好家で、聊城大学の教員でもある劉哲（りゅう・てつ）さんによると、尺八は隋唐時代（およそ7〜9世紀）の文化交流の中で日本に伝わった。当時は日本の宮廷に属する「雅楽寮」でのみ用いられ、指孔（ゆびあな）は六つあったという。その後、中国の宋代（10〜13世紀）には、日本の仏教の一派における法器（法具）として発展し、指孔は五つとなった。現在では、尺八は世界各地で演奏されている。

１１日、中国古代の簫に類する管楽器、尺八。（聊城＝新華社記者／張力元）

劉さんはここ数年、妻の陳婷（ちん・てい）さんと共に尺八の演奏と楽曲の創作に力を注いでいる。2人は中国伝統音楽の技法を生かし、琴曲や民謡などを融合させた12作品を編み出した。公益活動も精力的にこなし、尺八の演奏会や講習会を約300回にわたり開催している。（記者/張力元）