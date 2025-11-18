11月17日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】祖父母と撮影した仲良し家族SHOTも公開

佐野は、自身のInstagranアカウントにて、自身の祖父母、2人の弟と共に、MiLKの楽曲『イイじゃん』『好きすぎて滅！』に登場するポーズをそれぞれ決めている写真や、祖父母と撮影した3ショットなどを公開。

さらに、「イイじゃんをやろうと言い出したのは、じいちゃんです。」「僕は決して強要していません。」と、写真の裏話も明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「かわいいファミリー」「仲良いの伝わってくる」「とっても素敵な写真」「みんな幸せそうでこちらもニコニコ」「見てて微笑ましい」「ほっこりしました」などの反響が寄せられていた。

俳優業と並行し、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動中の佐野。M!LKとしては、今年12月から、グループ史上最大規模のアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026『SMILE POP!』」が開催予定となっている。

画像出典：佐野勇斗オフィシャルInstagramより