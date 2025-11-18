JFLAホールディングスの子会社であるアルテゴが運営するクレープブランド「CrepesFamilia（クレープファミリア）」は、クリスマスシーズンにぴったりな、可愛らしいビジュアルのサンタクレープやトナカイクレープを、期間限定で販売する。



「サンタクレープ（いちご＆カスタード）」

「サンタクレープ（いちご＆カスタード）」は、甘酸っぱいいちごをたっぷり使用し、ふんわり軽やかな口どけのホイップクリームと濃厚なカスタードホイップを贅沢に合わせた。サンタさんの個性的な表情も楽しい、クリスマス限定の特別な一品となっている。



「トナカイクレープ（いちご＆チョコレート）」

「トナカイクレープ（いちご＆チョコレート）」は、ホイップクリームとチョコレートホイップ、チョコソースをたっぷり使用し、甘酸っぱいいちごを組み合わせた一品とのこと。トナカイの角にはサクサクとしたプレッツェルをトッピングし、食感も楽しめるクレープに仕上げた。

「CrepesFamilia（クレープファミリア）」は「クレープという“ハッピーフード”を、よりカジュアルに日常的に」をコンセプトにしたクレープ専門店となっている。

［小売価格］

サンタクレープ（いちご＆カスタード）：820円

トナカイクレープ（いちご＆チョコレート）：820円

（すべて税込）

［発売日］11月24日（月）

アルテゴ＝https://altego.jp

JFLAホールディングス＝https://j-fla.com