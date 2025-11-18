明治は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味で好評を得ている「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」から、冬限定の「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 冬の濃いめ」を、11月下旬に順次発売する。

同商品は、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」初となる冬限定のアイス。「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」最大の特長である爽やかさを生かしながら、乳脂肪分と無脂乳固形分を高めることで濃厚感をアップさせた。また、アイスと外側のソースの一体感を高め、冬にぴったりのまったりとした濃いめの味わいを楽しめる。



「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 冬の濃いめ」

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズはアイスならではの濃厚なコクとヨーグルトの爽やかさを両立した、新しいタイプのフローズンヨーグルトデザートになっている。デザートとしての満足感は十分にありながら、ヨーグルトならではの程よい酸味を生かしており、満足感とさっぱり感を楽しめる。ヨーグルトベースアイスは、同社独自のLB81乳酸菌（ブルガリア菌2038株とサーモフィラス菌1131株を組み合わせた乳酸菌）で発酵させることで、後味のすっきり感を実現している。さらに低温でフリージングすることで、なめらかな食感を実現した。発売以降、シリーズ累計出荷数は約1億本（8月時点）を突破し、多くの人に好評を得ている。

同商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］11月下旬から順次

