クラシエ（フーズカンパニー）は、特選A級有機栽培栗とカナダ産のメープルシロップを合わせたスイーツな間食「栗にメープルかけちゃいました。20％増量」を、11月25日から全国のファミリーマートで先行発売する。

昨年に発売した「栗にメープルかけちゃいました。」は、若年層をターゲットに、スイーツのような甘さとキャラクター入りのパッケージで好評を得た。「もっと多く食べたい」という声に応え、美味しさはそのままに20％増量して再発売する。1袋あたり66kcal、脂質0.5g、食物繊維2.1gで、罪悪感なく楽しめる間食としておすすめとなっている。

パッケージは、一目で栗の商品と分かるデザインに仕上げた。売り場で思わず手に取りたくなるような、ゆるくて可愛らしいキャラクターを採用している。

同商品は、クラシエ独自の加工技術によって、メープルの風味をまとった栗を、手でつまんでもベタつかない食べやすさで仕上げた。味わいと利便性の両立を追求し、試行錯誤を重ねて開発された一品となっている。



「栗にメープルかけちゃいました。」

商品特長は、「甘栗むいちゃいました」と同じ特選A級有機栽培栗を使用し、国内で丁寧にレトルト加工した。カナダ産メープルシロップを使用し、ほんのり甘いスイーツのような栗となっている。「手でつまんでもベタベタしない」加工技術で、外出先や仕事中でも気軽に食べられる。パケ買いしたくなる、ゆるくて可愛らしいパッケージデザインとなっている。

「栗にメープルかけちゃいました。」は、コバラを満たす甘いひとときを提供するスイーツ間食。美味しさはそのままに、20％増量して再登場する。メープル味の栗は、お得に楽しめるだけでなく、ちょっとしたご褒美や罪悪感のない間食にもぴったりだとか。仕事や勉強の合間の休憩時間、ダイエット中の間食など、スイーツ好きの人にぜひ試してみてもらいたい一品となっている。

［発売日］11月25日（火）

クラシエ＝https://www.kracie.co.jp