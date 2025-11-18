電撃移籍の28歳捕手は「自分らしくいられた」ファンからの“サポート”に感謝「ドジャースの歴史に永遠に刻まれることだろう」

ロートベットはドジャースのファンに感謝の思いを述べた(C)Getty Images

ドジャース投手陣を陰ながら支え、山本由伸らの好投を引き出した捕手のベン・ロートベットのレッズへの電撃移籍が決まった。

ロートベットは7月末のトレードでレイズから移籍。正捕手のウィル・スミス、ダルトン・ラッシングの両捕手が負傷する中、マスクを被り、チームの危機を救った。ドジャース移籍後は18試合で打率.224、1本塁打、4打点の成績で、ポストシーズンでも活躍した。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』はロートベットのコメントを紹介。28歳は「入団当初は大変でしたが、サポートしてくれたことに本当に感謝しています」と述べ、「ここに来て自分の仕事をしようと努力する中で、ファンからのサポートを感じ、自分らしくいられたことは本当に素晴らしかったです」と、応援してくれたドジャースファンに感謝の思いを述べた。

同メディアは「ロートベットがドジャースに在籍した期間は短かったものの、彼は球団に確かな足跡を残し、シーズン終盤の好成績と2年連続のワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。彼はワールドシリーズ優勝という偉業を成し遂げ、キャリアの新たな章へと進み、ドジャースの歴史に永遠に刻まれることだろう」と称えた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]