北斗晶、夫・佐々木健介と堪能したしゃぶしゃぶ食べ放題「たっぷりいただきました」

タレントの北斗晶が17日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介としゃぶしゃぶの食べ放題へ行ったことを報告した。

この日、北斗は「今日も暖かい1日でしたね〜ニットの服を着たら…途中から暑過ぎて地獄でした」と切り出し、日向ぼっこをする愛犬達の写真を公開。「近頃、ちょっと太り過ぎてる我が家の女の子達 一緒にダイエットしないとダメかも〜」とつづった。

続けて、午前中に病院で検診を受けたといい「採血と注射がにがてなのでご褒美スタバ」と報告。「ほうじ茶ラテでございます！！」と写真とともに明かした。

その後、佐々木と待ち合わせをし「しゃぶしゃぶの食べ放題に行きました〜」と報告。「豚バラ肉とロース肉、鶏つくねの食べ放題にしてたっぷりいただきましたー」と満喫した様子をつづった。

一方で「私達も随分と食べる量が少なくなりました。（と…いっても人よりもかなり食べるけど）」と明かし、買い物のために立ち寄ったスーパーで驚いた品物の写真を公開。「トマトーーーーーーいや…凄過ぎます」と金額に驚愕した様子でつづり、ブログを締めくくった。