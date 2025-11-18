「スタイル良過ぎる」マギー、レーシングカーと共に美脚過ぎる姿に反響「スタイルが更に磨きを増した感じ」
「スタイル良過ぎる」マギー、レーシングカーと共に美脚過ぎる姿に反響「スタイルが更に磨きを増した感じ」
モデルのマギーさんは11月16日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つショットを公開しました。
【写真】マギーの美脚際立つミニ丈姿
「マギーかっこいい」マギーさんは「面白すぎるレース展開でしたー！！！」とつづり、4枚の写真と1本の動画を載せています。レーシングカーと一緒に撮影した姿などです。黒いTシャツと赤いミニ丈のスカートで圧巻のスタイルが際立っています。またスカートからは美脚がすらっと伸びています。
コメントでは「かっこいいし、スタイルが良い」「スタイル良過ぎる美し過ぎる輝き過ぎてる」「マギーかっこいい」「マギーさんスタイル良くて格好良い」「美脚素敵」「いつも魅力的な美脚美女」「めっちゃかわいい」「スタイルが更に磨きを増した感じ」と、絶賛の声が集まりました。
「マカオグランプリのトムスアンバサダー」16日にも「マカオグランプリのトムスアンバサダーとして」とつづり、サーキットの近くで美脚を披露したマギーさん。肩があらわになった姿です。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
外部サイト