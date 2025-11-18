モデルのマギーさんは11月16日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを披露しました。（サムネイル画像出典：マギーさん公式Instagramより）

モデルのマギーさんは11月16日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つショットを公開しました。

【写真】マギーの美脚際立つミニ丈姿

「マギーかっこいい」

マギーさんは「面白すぎるレース展開でしたー！！！」とつづり、4枚の写真と1本の動画を載せています。レーシングカーと一緒に撮影した姿などです。黒いTシャツと赤いミニ丈のスカートで圧巻のスタイルが際立っています。またスカートからは美脚がすらっと伸びています。

コメントでは「かっこいいし、スタイルが良い」「スタイル良過ぎる美し過ぎる輝き過ぎてる」「マギーかっこいい」「マギーさんスタイル良くて格好良い」「美脚素敵」「いつも魅力的な美脚美女」「めっちゃかわいい」「スタイルが更に磨きを増した感じ」と、絶賛の声が集まりました。

「マカオグランプリのトムスアンバサダー」

16日にも「マカオグランプリのトムスアンバサダーとして」とつづり、サーキットの近くで美脚を披露したマギーさん。肩があらわになった姿です。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)