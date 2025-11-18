お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇（45）が18日に都内で「ノートン Genie AI アシスタント」新機能発表会に出席。サイバー犯罪の被害にあいそうだったと明かした。

生成AIが急速に成長し普及。サイバー攻撃や詐欺行為に悪用される事例も増加している。

この日、タレントの「みちょぱ」こと池田美優も登壇。みちょぱが過去に経験したフィッシング詐欺を振り返り「俺、対策何もしてないかもしれないなあ。ちょっとディフェンス弱いかもしれませんね」と身震いし、吉村は「ということでこんな俺は違うんですかね？」と語り始めた。

タブレットで動画を見ていると「1回、カシャカシャって撮られたことがある」という。「音が鳴ったんですよ。とあるサイトを見てた時に。その後、メールで“何月何日までにビットコインを送ってくれみたいな”のがきた。怖いから、タブレット一回捨てました。やべえやべえやべえ、どうしようどうしようどうしよう？って、電話して色んな人に言ったら“焦るな。大丈夫だから。そんなことないから”って言われた」と状況を説明。

詐欺だと思われるメールに動揺したものの「色んな人に相談した。いや、送んなかったから良かったですけど。とあるサイトなんでね…。すごい顔だったもんね。周りが冷静だったから。マジでビビったから」周囲の支えに感謝。金銭被害とともに写真流出の危険性も危惧し「もし相談できなかったりとかすると、それは危なかっただろうな…」と悲痛な思いを口にした。