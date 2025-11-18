「Nippon Individual Savings Account」の略語は？投資に関する言葉です！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「Nippon Individual Savings Account」の略語は？
「Nippon Individual Savings Account」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、イギリスの「ISA」をモデルにした日本版を表す言葉です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「NISA」でした！
「Individual Savings Account」は、個人貯蓄口座を表します。
ちなみにNISAとは、少額からの投資を行う方のために2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」のこと。
意味もあわせて覚えておくと、役に立つかもしれません。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『金融庁公式ウェブサイト』
