俳優の大鶴義丹さんが自身のインスタグラムを更新。

ツーリングへの想いを綴りました。

【写真を見る】【 大鶴義丹 】 「芝居が終わったら、あの山で乗るかな」 愛車のバイクの写真公開 ツーリングへの想い明かす





大鶴義丹さんは「12月、芝居が終わったら、あの山で乗るかな。」と記すと、愛車のバイクの写真をアップ。



続けて「最近は、年末でも、雪が降らない場所が増えたなぁ。」「#ktm」「#ktm890adventurer」「#林道ツーリング」「#アドベンチャーバイク」と、ハッシュタグを添えて綴りました。





この投稿にファンからは「頑張った自分にご褒美です♥好きなことしましょ」・「バイクも乗られるんですね カッコいい〜」などの反響が寄せられています。





大鶴義丹さんは、高校時代から林道に親しみエンデューロレースにも参加。現在は「SUZUKI GSX-R1100」や「SUZUKI GSX1100S KATANA -刀-」など大型バイクも所持し、レストアまでしてしまう大のバイク好きとしていも知られています。



今年８月には、「この夏は、今のシェイクスピア芝居に入る前に少しだけバイクに乗りました。」と、オフロードバイクにまたがりサムズアップする写真をインスタグラムに掲載。







さらに一緒に林道を訪れた仲間のバイク写真も掲載し、気の置けない仲間とつかの間のバイクライフを楽しんだ様子を伝えていました。



【担当：芸能情報ステーション】