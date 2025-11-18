RIIZE、新SG『Fame』リリース記念ショーケース開催決定！高難度パフォーマンスに期待高まる

RIIZEが、新シングル『Fame』のリリース記念ショーケースを開催する。

【写真】ショウタロウ＆ソンチャン、日本で“デート風SHOT”

ショーケース「RIIZE The 2nd Single Premiere」は、11月24日午後5時からソウル・広津区のYES24ライブホールで開催され、ユーチューブやTikTokのRIIZE公式アカウントなどでオンライン生中継される。

ショーケースではタイトル曲『Fame』のステージが初披露され、カムバックへの期待を高める見通しだ。RIIZEは、曲の感情線を繊細に描き出すため、余裕を感じさせつつも爆発的なエネルギーと緻密なリズム解釈をベースにした高難度のパフォーマンスを披露し、ファンの視線を釘付けにするだろう。

（写真＝SMエンターテインメント）

タイトル曲『Fame』は、果敢に突き進むような強烈なリズム構成にエレキギターの荒々しい質感が重なったレイジスタイルのHIPHOPナンバーで、歌詞にはRIIZEが思い描く理想郷が表現されており、「僕たちが本当に望んでいるのは名声ではなく、感情と愛を分かち合うこと」というメッセージが盛り込まれている。

パフォーマンス制作には、1stフルアルバムのタイトル曲『Fly Up』のMVでメガクルーパフォーマンスを共にしたダンサー兼振付師レン・クリソローゴ（Wren Crisologo）をはじめ、アメリカで活躍する振付師ニック・ジョセフ（Nick Joseph）らが参加し、完成度を高めた。

今回のショーケースはRIIZEのカムバックを記念するとともに、今年1年間寄せられたファンの応援への感謝を込めて無料で実施される。観覧は公式ファンクラブのメンバーシップ会員を対象に抽選で行われ、詳細はRIIZE公式ファンクラブコミュニティで確認できる。

なお、RIIZEのシングル『Fame』は11月24日午後6時に各種音楽サイトを通してリリースされ、同日CDとしても発売される。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。