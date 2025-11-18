乃木坂46、五百城茉央センターのアンダー楽曲MV解禁「純粋とは何か？」を問う1曲
【モデルプレス＝2025/11/18】乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」（11月26日リリース）に収録される、アンダーメンバーによる楽曲「純粋とは何か？」のMUSIC VIDEOが11月17日、乃木坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。
同楽曲のセンターは、5期生・五百城茉央。タイトル通り、“純粋とは何か？”を問うメッセージ性の強い楽曲となっている。監督は今原電機氏が務め、5期生曲「『じゃあね』が切ない」も手掛けている。五百城とは2度目のタッグとなる。（modelpress編集部）
【乃木坂 40thシングル「ビリヤニ」】
・発売日：2025年11月26日（水）
【乃木坂46 5thアルバム「My respect」】
・発売日：2026年1月14日（水）
