近藤千尋「冷蔵庫がすっからかん」の日の食卓公開「料理上手で尊敬」「どれも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】モデルの近藤千尋が11月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。「冷蔵庫がすっからかん」の日の食卓を公開した。
【写真】35歳3児の母モデル「どれも美味しそう」3品並んだ食卓
◆近藤千尋、手料理の食卓を公開
近藤は「スーパー行かないと冷蔵庫がすっからかん…笑」とコメント。「＃サーモンフライ」のハッシュタグを添え、サーモンのフライやきんぴらごぼうなどの食卓の写真を公開した。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「料理上手で尊敬する」「素敵なお母さん」「理想の食卓」などと反響が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
