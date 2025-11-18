M!LK佐野勇斗、祖父母＆弟2人との写真公開「イイじゃん」ポーズ披露で「仲良し家族」「素敵すぎて滅」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】M!LKの佐野勇斗が11月17日、自身のInstagramを更新。祖父母と弟2人とのショットを公開した。
【写真】27歳アイドル「素敵すぎて滅！」祖父母＆弟2人との貴重写真
佐野は「じいちゃんばあちゃんと学と太陽 イイじゃんをやろうと言い出したのは、じいちゃんです。僕は決して強要していません」と綴り、佐野が愛犬を抱き、祖父母と弟2人が3月にリリースした楽曲「イイじゃん」のポーズをした写真を公開。また、10月にリリースした楽曲「好きすぎて滅！」のポーズをしている写真や、祖父母との3ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「仲良し家族」「素敵すぎて滅！」「自慢の孫」「絶対みんなイケメン」「素敵な写真」「おじいちゃんセンス良い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐野勇斗、祖父母＆弟2人との「イイじゃん」ショット公開
◆佐野勇斗の投稿に反響
