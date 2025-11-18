食事中、「ナルシストな男…」と思われてしまう行動９パターン
男性のナルシストな一面は、つい食事中にも表れてしまうもの。一体女性は、男性の食事中のどんな行動を見てナルシストだと認識するのでしょうか？ 『オトメスゴレン』女性読者の意見をもとに、「食事中、『ナルシストな男…』と思われてしまう行動」を紹介します。
【１】髪型を直すため、頻繁にトイレに行く。
「食事したくらいで髪は乱れないから！ 気になるなら切れ」（２０代女性）と、完璧な髪型を保とうとする行動に、怒りすら湧いてくる人もいるようです。髪型よりも食事を楽しむことに集中し、トイレに行くのは、食事が一段落してからにしましょう。
【２】「やっぱこれ頼んで正解だね。さすが俺」と、自分の注文した料理を肯定したがる。
「『結局自分が一番正しいのね…』とシラケた気持ちになる」（３０代女性）と、無意味なところでプライドが高い男性も、ナルシストに見えてしまうようです。むしろほかの人の注文した料理を褒めたほうが、女性からの好感度は上がるでしょう。
【３】グラスを持つとき、小指を立てる。
「キザな持ち方がカッコよくて、正しいものだと思い込みすぎている」（１０代女性）と、グラスの持ち方ひとつにもナルシストっぽさは表れているようです。マナーが悪いと思われてしまう可能性もあるので、癖になっている人は直したほうが良いでしょう。
【４】目に見えない食材を、味から推理しようとする。
「眉間にシワを寄せて首を傾けたり、口に指を持ってきたりすると帰りたくなる」（２０代女性）と、自分の舌で味を分析する様子に不快感を覚える人もいるようです。難しい顔をしながら食べるよりも、素直に「おいしいね」と共感しあったほうが楽しく過ごせるでしょう。
【５】食材やお酒に関してのうんちくを語り続ける。
「『こんなこと知ってる俺ってカッコいいだろ』と思ってるのが見え見え」（３０代女性）と、自信満々の物知りアピールにうんざりする人もいるようです。知識は自慢するものではなく、会話を深めるきっかけ作りのために言うものだと覚えておきましょう。
【６】一口食べるごとに、口の周りを拭く。
「そこまで気になること？ 食べ終わってから拭けばいいのに」（１０代女性）と、ちまちまとした食べ方にイラ立ちを感じてしまう女性も少なくないようです。パスタなどの口元が汚れやすい料理は、最初から注文を控えるか、きれいな食べ方を身につけておきましょう。
【７】「◯◯って扱ってないの？」と、高そうなものや珍しいものを注文しようとする。
「『食べ慣れてる男』みたいな主張にうんざりする」（２０代女性）と、食通ぶった態度にも男性のナルシストな性格が表れていると感じてしまうようです。メニューに載っていないと分かっているのに、わざとらしく店員に質問するのはやめておきましょう。
【８】店員を呼ぶとき、指をパチンと鳴らす。
「昔のドラマでしか見たことがなく、『ホントにやる人がいるんだ』と引いた」（２０代女性）と、いかにも気取った店員の呼び方を見て、驚いてしまう人もいるようです。「すみません」「お願いします」など、声をかけて呼んだほうが印象がいいでしょう。
【９】食べながら、窓ガラスに映る自分をチェックしている。
「会話しているのに目が合わない。ずっと自分を見ていたいのかと思う」（２０代女性）と、食事よりも自分の姿に意識が向いていることにナルシストっぽさを感じる人は多いようです。窓ガラスでは飽き足らずスプーンの裏にまで自分を映すのは、ドン引きされるのでやめましょう。
いかがでしたか？ ほかに「食事中、『ナルシストな男…』と思われてしまう行動」には、どんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
