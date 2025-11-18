Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「イクサガミ」（藤井道人監督）の世界配信が始まり、俳優の伊藤英明が変ぼうした姿を見せている。

直木賞作家・今村翔吾さんが手がけた同名小説シリーズが原作。明治１１年の京都・天龍寺を舞台に、主人公・嵯峨愁二郎（岡田准一）をはじめとする２９２名の志士たちが、配られた木札を奪い合うゲーム・蠱毒（こどく）に参加し、命をかけた戦いが繰り広げられる。

伊藤は主人公を執ように追い詰める貫地谷無骨役。自身のインスタグラムでは「ビハインドザシーン 刻舟と無骨です」と主演、プロデューサー、アクションプランナーの３役を務めた岡田准一とのオフショットをアップした。

伊藤はぼさぼさの長髪、顔や歯も汚して別人のような姿に。「海猿」などのイメージから激変し、フォロワーやドラマを視聴したファンは「伊藤英明さんに見えない」「最近、前と印象変わったなーって思ってたらこの役やってたんですね」「別人ー！！役に完璧入り切っています」「ほんとに怖かったよ」「面白くて一気見しました！無骨の泥臭い荒さ最高でした」「ワイルド」「伊藤英明が強烈すぎた」「伊藤英明の悪役ぶり震えるぐらい怖くてカッコイイ」「伊藤英明の悪役っぷりが素晴らしい」と衝撃を受けていた。