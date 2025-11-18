意外と知らない、昭和19年「国民総生産（GNP）の99％が戦争目的に投入」のカラクリ

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

他人の褌：現地通貨借入金

日本の戦時財政には、「臨時軍事費特別会計」という仕組みがあった。陸海軍省が支出した戦争関連の直接経費を、対応する歳入と合わせて一般会計から独立させて特別会計としたもので、日清戦争、日露戦争、第1次大戦・シベリア出兵、日華事変・太平洋戦争の4回設置された。戦時には一般会計からも戦争関連の支出が行われたが、臨時軍事費特別会計の支出額を戦費と見なす場合が多い。

ところで昭和19年の国民総生産（GNP）は745億円で、同年度に支払われた戦費は735億円だった。暦年と会計年度の違いはあるが、数字の上では生産された付加価値（GNP）の実に99％が戦争目的に投入されている。つまり残りの1％で国民は生活したことを意味するが、これはどう考えてもおかしい。

これを可能としたカラクリが、「現地通貨借入金」という制度で、臨時軍事費特別会計の歳入科目として設けられた。

昭和19年度では、戦費のうち日本国内で支払われたのは全体の41％で、6割近くは中国（38％）、南方（17％）、満洲（3％）での支払いだった。外地で調達する物資やサービスへの対価である。外地での支払いであれば、何も日本国内で集めた「円」でなくてよい。

日本の勢力圏では、満洲国や中国の南京国民政府（汪兆銘政権）など親日政権が樹立されて通貨も発行していた。この「現地通貨」を借りて外地の支払いに充てると、日本円を使わずに済む。日本国内で増税や国債発行をしなくてもよい。言い換えると「日本で生産された付加価値を使わずに現地で支払いができる」というわけだ。いわば「他人の褌で相撲を取る」ようなものである。

「現地通貨借入金」は昭和18年4月に始まった。その年は戦費支出の18％を占めるに過ぎなかった現地通貨借入金は、翌19年度には47％と半分近くを占めた。これは日本国内と切り離されていたので、表面的に戦費の対GNP比は99％に達していたが、実際に日本が負担した戦費はGNPの53％に収まっていた。

そしてややこしいのだが、これは日本政府が現地の通貨発行元から直接借りたものではない。間に日銀や特殊銀行（外資金庫・横浜正金銀行）が入っている。一旦、現地の通貨発行元が日銀や特殊銀行に現地通貨を預金として預け、日銀や特殊銀行はそれを政府に貸し上げる。これが臨時軍事費として支出される。なお臨時軍事費特別会計には、日本円に換算された額で記録される。

ここで、現地（戦地や外地）での戦費支払い方法を考えてみよう。

戦時において現地での支払いには、一般に軍票が使われる。これは戦時の代用通貨で、戦争が終わると通常の通貨に交換される。この最大の長所は、戦争期間中は現地での支払いを自国の経済・財政から切り離すことができる点にある。

現地通貨による現地での戦費支払いは、この軍票と同じ効果がある。副次的な効果としては、現地に樹立した親日政権の通貨を使うので、親日政権の信用を後押しすることも期待できる。ただしこれも、戦況が日本に有利である限りにおいての話だ。

もちろん戦争が終われば、現地通貨借入金も「借り入れ」である以上、返済しないといけない。その場合は日本円建てで「臨時軍事費特別会計」に計上されているので、日本円を現地通貨に交換して返済することになる。日本円を使う返済なので、「日本で生産した付加価値」が消費される。

このように現地通貨借入金の導入により、日本は生産した付加価値（GDP）の消費を先送りできた。あくまでも「先送り」である。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」