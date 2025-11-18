【タイパ至上主義 判断「ひじ」か「ひざ」か】 11月下旬～12月上旬 発売予定 価格：1,980円

本製品は、最速で「ひじ」か「ひざ」を判断する“関節系”ハイスピードカードゲームとなっており、次々と現れる「ひじ」や「ひざ」を誰よりも早く見分けてアクションするゲーム内容となっている。ゲームでは「ビザ」「ピザ」「パエリア」なども登場し大混乱な状況になり、やればやるほど研ぎ澄まされ、「ひじ」か「ひざ」を見抜く判断力など、あまりいらない力が身に付くゲームとなっている。

また本製品の発売に先駆け、11月22日より開催予定のイベント「ゲームマーケット2025秋」や、11月20日より開催予定の「SPADIE POKER LEAGUE」、11月22日より開催予定の「あの現象に名前を展～青春編～」などで先行販売を予定している。

(C) タイパ至上主義