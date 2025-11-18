佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気についてお伝えします。



「上空寒気の予想」

冬型の気圧配置の影響で、1500m上空には0℃以下の強い寒気が流れ込んできています。これは雨が降った場合、山地では雪に変わる気温です。



「天気の予想」

天気の予想をマークで見てみると、各地で曇りマーク。ただ、18日の夕方以降は雲が厚くなり雨がぱらつく可能性があります。雨が降った場合、標高の高い所では雪に変わる恐れがあります。予想よりも少し雨量が増したり気温が低くなったりすると、降雪量が増えることがあります。山あいの地域では最新の気象情報にご注意ください。



「雪に関する気象情報」

福岡管区気象台は、福岡県では18日夜のはじめ頃から19日午前中にかけて、標高の高い所で雪が積もる可能性があると発表しました。交通機関などは積雪や路面凍結に対する備えが必要だとして注意を呼びかけています。



「気温はどうなのか？」

最高気温は前日より大幅に低くなります。福岡市は前日より9℃低く12℃。朝からほとんど気温が変わらないでしょう。北九州市や飯塚市でも12℃、久留米市や佐賀市では13℃の予想です。



「なのか間予報」

18日、19日は北風が強まります。洗濯物を外に干す際は、飛ばされないようにしっかり止めておきましょう。また、波もやや高くなりますので、沿岸の地域ではご注意ください。また、各地で紅葉が見頃です。今週末はよく晴れるので、紅葉狩り日和になるでしょう。