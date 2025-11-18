2025年11月18日の『徹子の部屋』に「ザ・ぼんち」が登場。50歳でのコンビ再結成、70代にして再び注目を集めているぼんちおさむさんと里見まさとさんの二人が、これまでの歩みを振り返ります。そこで、ぼんちさんに波乱万丈の人生を聞いたインタビュー記事（2022年12月28日初出）を再配信します。*****1972年に里見まさとさんと「ザ・ぼんち」を結成し、80年からの漫才ブームをけん引したぼんちおさむさん（70）。コンビで出したシングル曲「恋のぼんちシート」は80万枚の大ヒットとなり、漫才師として初の武道館ライブを開催しました。天下取り、解散、役者の道、50歳での再結成。波乱万丈という言葉では足りないほどの50年を経験し語る「絶対にしないこと」とは。（取材・文・撮影◎中西正男）

『THE MANZAI』出演。一晩で世界が変わった

今は『M-1グランプリ』があって、そこで優勝したら一晩で人生が変わると言われています。『M-1』もホンマにすごい大会ですけど、僕らの時代でそれにあたるのがフジテレビ『THE MANZAI』（80〜82年）でした。

『THE MANZAI』に出る前は大阪だったら、たまに「あ、おさむちゃんや！」と街で言ってもらうくらいの感じでした。

それが『THE MANZAI』に出た次の朝から、会う人、会う人、みんながこっちを見てくるんです。自分の後ろに有名な歌手の人でもいるのかと思って振り向いたけど誰もいてない。自分を見ているんです。

初めて出た時の翌日、長崎で学園祭に出る仕事があったんです。それ自体はよくある地方営業やったんですけど、長崎に向かう飛行機の中で客室乗務員の方に「サインをもらえますか」と言われて「なんやこれは…」と思ったのを明確に覚えています。

長崎の学校に着いてからも学校にお客さんが入りきらない。一晩で世界が変わるなんてことがあるんやと心底驚きました。

当時、人気絶頂だった「ピンク・レディー」がテレビで「寝る時間が3時間もないんです」と言っていて「そんなアホな。寝られへんかったら生きてられへんがな」と思ってたんですけど、すぐに自分が睡眠3時間の生活をすることになりました。(笑)

テレビ局がホテルは取ってくれてるんですけど、明け方まで収録をして始発の新幹線で移動、という毎日なので、結局チェックインもチェックアウトもしないまま。新幹線の移動が睡眠時間です。布団で寝ることがない日々でした。

3年くらいでブームが落ち着き、聞こえてきた声

週にテレビ、ラジオを計14番組。今と違って、バラエティにパネラー的に出るのではなく、ほとんどがネタを見せることが中心でしたから、そのペースでネタをしてたら、さすがに枯渇してきます。

「ザ・ぼんち」はデビューからすぐに売れたわけではない分、それまでに作ったネタ数はかなりあった方なんですけど、それでもさすがに干上がっていく。

当然ですけど、そのうち「このネタ、前も見たわ…」と視聴者の皆さんは思うようになりますし、3年くらい経ったら少しずつブームが落ち着いてきました。

ただ、その時点でもレギュラーが週に4〜5本はありましたから、仕事量としたらまだまだあったはずなんです。それまでの出方が異常だっただけで。でもね、そうやって前よりは仕事量が減ってくると、思いもよらない声が聞こえてきたんです。

「もう『ザ・ぼんち』もアカンな」

さすがにブームの頃の流れがずっと続くわけはないし、落ち着いてきたのは当然のことやと自分でも思ってました。でも、ショックだったのは「もうアカンな」という声が身内と思っていた近い人間から聞こえてきたことでした。

「もうアカン」「どこ行ったんや」といったことを信頼していた人たちが口にしている。それを聞いた時に「身内が言うんや…」となりました。正直、それはこたえましたね。

あれもこれも経験した結果、得られたこと

日本一忙しいことも、仕事がなくなっていくことも、役者の道に進むことも、50歳から再結成したことも、経験させてもらいました。

あれもこれも経験した結果、得られたことは「周りの人のいろいろな顔を見られたこと」だと思っています。

売れる前の自分らを見る顔。売れた自分らを見る顔。勢いがなくなっていく自分らを見る顔。50歳からまたやりだした自分らを見る顔。

正直、こんなに変わるかというところを見てきました。もちろん、その時々でショックやった部分もありますけど、こればっかりは人間ですからね。それはそれで仕方がないところもあると思います。

ただね、あらゆる顔を見てきた自分やからこそ、強く決めたことがあったんです。

「絶対に、自分は変わらないでいよう」

どんな時でも、誰にでも、常に一緒。ずっと素（す）のぼんちおさむでいる。もともと僕がそんな人間やというのもあるんですけど(笑)、ここは強く思った部分でもありました。ホンマに仕方ないとは思うんですよ。ただ、昨日まで僕らにエエ顔してた人が手の平を返す。少なくとも楽しいことではないし、自分はしないでおこうと。



50年近く前、感じた舞台と客席の間のバリケード

50年近く前、初めて旧なんば花月の舞台に立った時にはね、今でも忘れられへんけど、舞台と客席の間に10センチくらいの分厚いガラスのバリケードがあったんです。

もちろん、今の新型コロナ下でもあるまいし実際にはないんですよ。だけど、僕らがあまりにも緊張していたことと未熟やったことで、お客さんとの間にアクリル板どころやない、バリケードレベルの壁がありました。

笑いなんか一切起きませんし、こちらもセリフだけを追いかけて、顔からはただただ脂汗が流れ落ちる。ノドはカラからになっている。そんな状態でした。そこから50年。さすがにバリケードはなくなりました。

50年もやりましたから、歳ももう70です。いつまでできるのか。贅沢は言うたらアカンのですけど、できることなら、80歳でもやっていたいとは思います。

弱っているということも武器にして今より面白くなる

デビューの頃より今の方が芸人として先に進めているように、80歳になっても今より進んでいたい。ただやるだけでなく、今よりウケる。それを目指したいと考えています。

ま、今より体にガタは来てるでしょうけど、弱っているということも武器にして今より面白くなる。「すんませんねぇ、ここで『ワーッ』と叫んだら、血糖値が下がるらしいんですわ。だから、もう一回言わせてくだ…『ワーッ』」みたいな流れを作るとかね(笑)。

そんな味が出た自分でいたいとは思っています。これは25歳の若手にはできない漫才ですしね。

80歳になって「おさむちゃんでーす！」と叫んでたら、多分、吉本興業が気を遣って、一回一回、舞台袖に看護師さんを用意してくれてるかもしれませんね(笑)。もう、歯も悪くなって「おさむちゃん」も言えずに「ほはむちゃん」になってるかもしれませんけど、それでも「僕はちゃんと言ってるんですよ！皆さんの耳の具合が悪くなったんじゃないですか？」なんて返しをして笑いも取って。

そんな自分に会うのも、芸人という仕事の面白いところやと思います。何歳まで生きられるのか分かりませんけど、行けるところまで人生をかけて進んでいこうとは考えています。



■ぼんちおさむ

1952年12月16日生まれ。大阪府出身。本名・長瀬修一。吉本興業所属。大阪・興國高校の同級生だった里見まさとと72年にコンビ結成。80年、フジテレビ『THE MANZAI』などに出演し、「横山やすし・西川きよし」「B&B」「島田紳助・松本竜介」「西川のりお・上方よしお」「太平サブロー・シロー」らとともに漫才ブームを築く。81年、シングルレコード「恋のぼんちシート」を発売し大ヒット。同年に全国ツアーも行い、ツアー最終日には日本武道館で公演し、武道館でコンサートを開催した初の漫才師となる。当時のテレビ・ラジオのレギュラーは週14本。多忙と芸の消耗により86年にコンビ解散。その後、俳優としてテレビ朝日『はぐれ刑事純情派』などに出演。2002年に「ザ・ぼんち」を再結成。「ザ・ぼんち」としてゴールデン・アロー賞芸能新人賞・最優秀新人賞、上方漫才大賞、 文化庁芸術祭大賞など受賞多数。2023年1月28日、福岡・CONNECT劇場で「ザ・ぼんち」として古希記念公演を行う。