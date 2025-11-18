高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】スキップをするヘブンとトキ

第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」の第37回が11月18日に放送され、話題になっています。

ヘブンに頼まれた「ビア」を探すトキ。錦織の助言で訪れたのが舶来品を扱う店でした。そこで出会ったのは、柄本時生さん演じる山橋才路です。

高石さんと柄本さんの共演にＳＮＳやコメントでは多くの声が寄せられました。

＊以下11月18日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）の女中クビを回避するため奮闘するトキだったが、空回りが続いていた。

ヘブンが求める「ビア」を見つけようと、家族にも相談するが的外れな答えばかり。

「クビだ〜」と嘆くトキ。

錦織（吉沢亮さん）は「ビア」は山橋薬舗で購入できると教える。

店主の山橋才路（柄本時生さん）と出会い、無事に「ビア」を手に入れたトキだったが、まさかの事態がトキとヘブンを襲う。

視聴者の声

ビアを探したトキが出会ったのが、山橋才路です。松江で唯一の舶来品店・山橋薬舗（やくほ）の店主で、演じるのは俳優の柄本時生さん。

柄本さんは、殺し屋たちの日常を描いた高石あかりさん主演の『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』（テレビ東京系、2024年）に出演。高石さんは殺し屋のちさとを、柄本さんは殺し屋協会の監査部で「粛清さん」と呼ばれる日野彰を演じました。

SNSやコメントでは、柄本さんと高石さんの共演を喜ぶ声が目立ちました。

「今朝のばけばけは殺し屋さんと粛清さんじゃありませんかー」

「粛清さんも出てきたし実質ベビわるなのでは？」

「ちさとと粛清さんの前世」

などの声が寄せられました。

「夫婦共演見たい」

『ベイビーわるきゅーれ』では、高石さん演じるちさととコンビを組むまひろを演じるのが伊澤彩織さんです。

「高石あかりさんと柄本時生さんのベイビーわるきゅーれキャスト。伊澤彩織さんも出てほしいな」

と伊澤さんの『ばけばけ』出演を望む人も。

柄本さんは11月13日に、『ばけばけ』に遊女・なみとして出演中のさとうほなみさんとの結婚を発表したばかり。

「ばけばけで、時生さんとほなみさんの夫婦共演を見てみたい」

「朝ドラ上で絡みはあるのかなぁ？」

と柄本さんとさとうさんの共演を期待する声もありました。

ーーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。