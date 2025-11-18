「その不調は、心じゃなくて体の悲鳴だ」ホリエモンが明かす“気分が落ち込む本当の理由”と、不安と無縁でいられるただひとつの方法

理由もなく落ち込む、イライラする、やる気が出ない。そんな“心の不調”に気分転換や前向きな言葉を重ねても、効果は長続きしない。なぜなら心の状態は体調に強く左右されるからだ。では、どうすれば不安と無縁でいられるのか。

【画像】体力が９割 結局、動いた者が勝つ

堀江貴文『体力が９割 結局、動いた者が勝つ』より一部を抜粋、編集してお届けする。

「心の不調」は体調の問題だ

理由もなくイライラして考えがまとまらない。なぜか気持ちが塞いで気力が湧かない。なんだかネガティブ思考に陥って腰が重い。仕事も、人と会うのも億劫だ。





誰にでもあるそんな〝心の不調〞。そんなときあなたはどうするだろうか？前向きな言葉を自分にかける。部屋を整理したり、アロマを焚いたりしてリラックスする。あるいは音楽や映画で気分転換する──。たしかにいくらか効果はあるかもしれない。気がまぎれるかもしれない。でも一時的なものだ。そのうち、ぶり返す。なぜならそうした心の不調の大半は、心の問題ではないからだ。体の問題なのである。体が静かにSOSを発しているのだ。

だから小手先の気晴らしなんてムダだ。解決策は心でなく体のほうにある。ではその方法とは？



単純である。体が喜ぶ食事、適度な運動、十分な睡眠。その人間の3原則を確実に押さえることだ。体調を良好に保つうえで当たり前のことを当たり前にやる。それこそが最強のメンタルハックにほかならない。体調の乱れが心を蝕むのだ。心は体の支配下にある。



心の状態は、脳内で分泌される化学物質の濃度に左右される。特にセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の影響は大きい。セロトニンの分泌が増えると、気分が安定して幸福感が高まる。ドーパミンの分泌が増えると、気分が高揚して意欲が増す。



そしてそれら神経伝達物質の原料となるのが肉、魚、大豆などに含まれるアミノ酸だ。くわえて神経伝達物質の合成で重要な役割を持つのがビタミンやミネラルである。



つまり食は体をつくるだけでなく心もつくるのだ。サプリメントもいいが、三度の食事が大前提である。料理のほうがさまざまな栄養素を一気に得られるから効率的だ。そしてなにより食は最高の娯楽だ。楽しまない手はない。カップ麵やジャンクフードばかり食べていると、心も体も人生も貧しくなる。

心が不調のときに自問すること

そして運動も欠かせない。神経伝達物資の素になるのが食（アミノ酸、ビタミン、ミネラル）だとすれば、その分泌のスイッチを担うのが運動である。ウォーキングやジョギングなどのリズム運動はセロトニンを、やや強度のある運動はドーパミンの分泌をうながす。



ようするに、心は「食」と「運動」のコラボによって支えられているわけだ。さらにそのコラボの最適化を司るのが十分な睡眠である。その意味で睡眠はまさに生命線だろう。睡眠不足はあなたのあらゆる機能を低下させる。バイタリティを奪うのだ。十分な睡眠あってこその食と運動なのである。



僕も心が不調のときは「食べているか？」「運動しているか？」「寝ているか？」と自問する。心ではなく、体の声を聞く。食・運動・睡眠。それさえあれば無敵だ。



でもその3原則を軽視する人が多い。たぶん当たり前すぎてつまらないのだろう。SNSを開けば「＃丁寧な暮らし」と称して、オーガニックな食卓やミニマルな部屋の様子を写した写真がひしめいている。それが健やかな生き方だと言いたいのだ。くだらない自慢である。そんな気取った生活なんて長続きしない。



それより地道に3原則を守ろう。シンプル・イズ・ベストだ。そうしていつでも自分の機嫌を自分で取れるようにしておく。それこそが本当の丁寧な暮らしだろう。

「不安」に駆られた夜はベッドから出ろ

ベッドに入ったものの、なかなか眠れない。仕事のちょっとしたミス。友人との些細な言い合い。目を閉じると、先日あったそんな出来事が不意に頭に浮かんできたのだ。



どれも大した問題ではない。実際、そのときはほとんど気にならなかった。よくある取るに足らない出来事だ。それがいまになって「でも大丈夫かな」と引っかかる。



変だ。神経質になっている。なんで今日にかぎって？体調が悪いわけでもない。仕事もプライベートも順調だ。でも胸のざわつきは膨らむ一方である。さっさと眠りたいのに眠れない──。



普段さして気にならない事柄が急に不安として芽生え、心がかき乱されてしまう。あなたも一度や二度ならず、そんな思いをしたことがあるのではないだろうか。一体どういうことなのか。原因は、心に「余白」があるせいだ。

不安と無縁でいられる、ただひとつの秘訣

想像してみてほしい。あなたが朝寝坊して駅まで全力で走っているとき、友人との些細な言い合いや仕事のちょっとしたミスについて悩むだろうか。悩まない。脳裏を掠かすめもしないだろう。とにかく電車に飛び乗らなければならないのだ。



不安が忍び寄るのは心に余白があるときだ。では余計な不安を排除するにはどうしたらいいのか。そう。動けばいい。何かに没頭していれば不安は消滅する。



実は僕はこう見えて人一倍、心配性だ。特に学生時代はちょっと何かあるたびにいちいち悩んでいた。そうした性分はいまでも大して変わらない。油断すると些細なことが不安の種となって芽生えてしまう。



だから僕は毎日みっちり予定を詰め込んでいる。朝から晩まで仕事と遊びに励み、身も心もエネルギーを使い切って眠りにつく。不安が入り込む余地はゼロだ。毎日なんの憂いもない。刺激的で新しい景色がどんどん拓ける。



そもそも私たちは正解のない事柄に対して不安を抱く。転職や就職においてその判断は適正だったのか。今日の交渉相手に提示した条件はあれでよかったのか。大病を患ったら残された家族はどうなるのか。自分の老後の暮らしは大丈夫だろうか。でもいくら悩んだところで答えなんか出ない。神のみぞ知るだ。



どんな天才でも未来は予知できない。過ぎ去った過去もどうにもならない。僕の将来もあなたの将来も不確定要素に満ち満ちている。悩むだけムダである。



そして何より不確定要素はネガティブ要素ではないのだ。むしろ不確定だからこそ可能性がある。希望がある。つまり不安はもっとも非生産的な感情である。何も生まない。不安にとらわれる人生なんて虚しい。そんな暇があるなら前に前に進もう。



特に夜は不安になりやすい。部屋でひとりでいると刺激らしい刺激がない。その隙に不安が入り込む。自分はこの先どうなるのか。このままでいいのだろうか。生きるってなんだろう。そんな取りとめもない思いに沈んでしまうのはだいたいが夜である。



不安に駆られた夜、なかなか寝付けない夜はいちどベッドから出よう。そしてこれまで手つかずだった雑用でも片づけよう。まさに絶好の機会だ。メールの返信、トイレや浴室の掃除、机の片づけ。そうして動いているうちに不安は消えている。そんなものだ。



貪欲な行動こそが不安と無縁でいられる秘訣だ。実りある人生もまたしかりである。





文／堀江貴文 写真／shutterstock

体力が9割 結局、動いた者が勝つ

堀江貴文

2025/10/29

1,760円（税込）

208ページ

ISBN： 978-4198660673

仕事もプライベートも、成功は「体力」で決まる！

ホリエ式・勝者のコンディショニング術！



「僕は体調管理に徹底的にこだわってきた。奮闘するすべての人にこの本を捧げたい」（堀江貴文）



体力に自信がない人には、それを補い、賢く戦うための戦略を。

体力に恵まれた人には、そのアドバンテージを最大化し、突き抜けるための手段を。

――体力は拡張できるのだ。



ホリエモンが培ってきた、最強のフィジカル＆メンタルハック。

人生を変える40のレクチャー！

■行動が「人生の勝ち筋」をもたらす

■「やる気」不要。「仕組み化」必須

■体力がない人は「体力の浪費」を見直せ

■体力がある人は自分を過信するな

■体力を節約し、「可処分体力」を増やせ

■「運動＝つらい」の呪いを解け

■「すきま時間運動」＆「ながら運動」の威力

■「完璧主義の罠」にハマるな

■「心の不調」は体調の問題だ

■「陰謀論」は体調不良につけ込む

■多動力とは、すなわち「他動力」だ

■睡眠時間は死守しろ

■「短時間仮眠」で脳にレバレッジをかけろ

■成功者の朝が早い理由

etc.



気合いや根性は邪魔だ。必要なのは合理性である。



目次

第１章 「体力」こそ正義

――なぜ体力がすべてを決めるのか

第２章 「行動力」のつくり方

――「量」を制する者が「質」を制する

第３章 「やる気」のつくり方

――モチベーションはあとから湧いてくる

第４章 「体力回復」の大鉄則

――食事＆睡眠に命をかけろ

第５章 「体力」のつくり方

――日常のひと工夫であなたは激変する

第６章 「他動力」のつくり方

――お金とテクノロジーに働かせよう

第７章 人生の賞味期限は短い

――「体力」という最強の資産を築け