¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¼Ä¸¶¹°¼¡Ïº¡á2019Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÏÓ¤òÁÈ¤ß¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡Ä

¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¼Ä¸¶¹°¼¡Ïº(º´²ì¸©½Ð¿È)¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÐÀî°¦É×ºÊ¤¬¥é¥Ö¥é¥Ö¤Î­àÏÓÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¡×¤ÈÀÐÀî¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤¬²«¿§¤¯¿§¤Å¤­Íî¤ÁÍÕ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¸ø±à¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯ÏÓÁÈ¤ß¤·¤¿2¿Í¤¬¾È¤ì½­¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö»£¤Ã¤Æ¤ëÂ¦¤Î ¤ª»Ò¤Á¤ã¤ÞÃ£¤â¾Ð´é¤¬Ëþ³«¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¸õÊä¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼Ä¸¶¤ÈÀÐÀî¤Ï2019Ç¯¤Ë·ëº§¡£¼Ä¸¶¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢ÀÐÀî¤ÏFBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ä¸¶¤Ï¾¾ËÜ»³²íFC¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯8·î¤Ë´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡¦VONDS»Ô¸¶¤Ë°ÜÀÒ¡£2»ù¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£


 