¡Ö»Ò¤É¤â¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ä¡×¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼É×ºÊà¥é¥Ö¥é¥ÖÏÓÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
ÏÓ¤òÁÈ¤ß¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡Ä
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¼Ä¸¶¹°¼¡Ïº(º´²ì¸©½Ð¿È)¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÐÀî°¦É×ºÊ¤¬¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÎàÏÓÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¡×¤ÈÀÐÀî¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤¬²«¿§¤¯¿§¤Å¤Íî¤ÁÍÕ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¸ø±à¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯ÏÓÁÈ¤ß¤·¤¿2¿Í¤¬¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö»£¤Ã¤Æ¤ëÂ¦¤Î ¤ª»Ò¤Á¤ã¤ÞÃ£¤â¾Ð´é¤¬Ëþ³«¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¸õÊä¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼Ä¸¶¤ÈÀÐÀî¤Ï2019Ç¯¤Ë·ëº§¡£¼Ä¸¶¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢ÀÐÀî¤ÏFBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ä¸¶¤Ï¾¾ËÜ»³²íFC¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯8·î¤Ë´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡¦VONDS»Ô¸¶¤Ë°ÜÀÒ¡£2»ù¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£