ÄÉÆÍ»ö¸ÎÈï³²¤Î£Ö·Ï¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÈï³²¼ÔÂ¦¤ÏÃÎ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðµã¤¿²Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥ÉAngels' Temptation¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëMIRAI¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»ö¸Î¸å¤Î·Ð²á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
MIRAI¤Ï10·î23Æü¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤ÄÉÆÍ»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ä¿ÈÂÎ¤ÏÌµ»ö¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¡¦º¸ÀÞ»þ¡¢ÅÀÌÇ¿®¹æ¤ÇÅÏ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¡¦¥¦¥£¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¸ºÂ®¤Î°Õ»×¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¡¦Áê¼ê¼ÖÎ¾¤ÏÀÖ¿®¹æ¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤È¼«¤é¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡¡¦Î¾¼Ô¡¢¼«ÁöÉÔÇ½¤Ë¤è¤ê¥ì¥Ã¥«¡¼¡×¤È¾ÜºÙ¤òµ¤·¡¢¡Ö²á¼º¤Î³ä¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö10·î¤Ï²¿¤«¤È±ï¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÏÅö¤ÆÆ¨¤²¡¢º£Ç¯¤Ï¿®¹æÌµ»ë¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¹¬¤¤Âç¤¤Ê²ø²æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÝ¸±¤Ç¤ÏÏÅ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Â»³²¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤«¤é¤Ï°ìÅÙ¤â¼Õºá¤¬¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤â´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤¿¤À»ö¼Â¤ò·Ù»¡¤ÈÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²á¼º³ä¹ç¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤é¡¢ÊÝ¸±¤ÇÊä¤¨¤Ê¤¤Â»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Ã³²¼ÔËÜ¿Í¤ËÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¿ÊÄ½¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
º£²ó¡Ö²á¼º³ä¹ç¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë0¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë²á¼º¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö»ö¸ÎÅö»þ¡¢Áê¼êÊý¤«¤é¤Î¼Õºá¤ä²ñÏÃ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¸À¤¤Ê¬¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤Î¼çÄ¥¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²Ã³²¼ÔÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¤É¤ì¤À¤±Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã³²¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÍø³²´Ø·¸¤Î°ìÃ×¤¹¤ëÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤ÏÃÎ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðµã¤¿²Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÉÂ±¡Âå¤ÏºÇÄã¸Â¤·¤«½Ð¤º¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ä¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÀÁµá¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Öº£²ó¤Î»ö¸Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤È½àÈ÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£