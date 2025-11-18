タレントのヒロミが18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。老後のお金といつまで働くかについて、生活設計を訴えた。

会社勤めの代表としてMCの同局、黒田みゆアナが「体力的に厳しい。結婚、子育て、親の介護とかいろいろな問題が出てくるなかで、働き続けるというのはハードルが高いと思います」と発言し、MCの南海キャンディーズ山里亮太が経営者としての視点を振ってきた後、ヒロミが答えた。

ヒロミは「（働き続けるのは）大変だと思いますし、世の中で高齢者が働いている姿も見ます。自分もそういうふうになっていくから、いつまで働くのかとか、じゃあ場所が東京がいいのか、地方に行くのか、頭の中では考えていたりもする」とした。

老後の設計の一端として、「生活しやすいとなると、山梨とかこれだけファミリーレストランがそろったら生きていけるなとか、そういうのもちょっと考えたりする」と続けた。

「今の場所がいいのか、本当に生活しやすい場所を見つける。そういうのも若いうちからある程度、年を取ったらこういうところで暮らしたいと思っている若い人もいるじゃないですか。そういうのも考えていった方がいいと思います」とプランをアドバイスしていた。