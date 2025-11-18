通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.57 6.09 6.82 7.70
1MO 9.09 6.45 7.16 7.92
3MO 9.10 6.21 7.67 7.28
6MO 9.24 6.34 8.03 7.41
9MO 9.32 6.47 8.25 7.54
1YR 9.38 6.60 8.42 7.65
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.04 8.40 7.83
1MO 8.51 8.76 7.85
3MO 8.61 8.61 7.39
6MO 8.93 8.98 7.47
9MO 9.14 9.25 7.56
1YR 9.31 9.46 7.66
東京時間10:28現在 参考値
ドル円の１週間物は８%台、やや神経質な水準
